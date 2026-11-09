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Zehn Tote nach Explosion in türkischer Fabrik

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Ersthelfer arbeiten nach einer Explosion in einer zerstörten Fabrikhalle mit Trümmern.
© APA/AFP/DEMIROREN NEWS AAGENCY
Tragödie im türkischen Industrie-Ort Aliaga (nahe Izmir): Bei einer heftigen Explosion in einem Eisen- und Stahlwerk sind zehn Menschen ums Leben gekommen
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Am Mittag stürzte ein Deckenkran mitten im Betrieb ab – und kracht genau in einen glühend heißen Industrieofen. Die Folge war eine enorme Detonation.

Weitere Opfer noch unter Trümmern vergraben

Die Zahl der Todesopfer sei auf zehn gestiegen, teilte der Gouverneur von Izmir laut Agenturen mit. Im Krankenhaus seien zwei Personen ihren Verletzungen erlegen, während acht am Unfallort tot geborgen worden seien. Noch 15 weitere Personen werden derzeit in Krankenhäusern versorgt. Einsatzkräfte suchten nach weiteren Personen, die unter Trümmern begraben sein sollen.

Ursache für die Explosion war laut dem Gouverneursamt von Izmir ein abgebrochener Deckenkran, der am Mittag während des Gießvorgangs in dem Werk in einen Industrieofen gestürzt sei. Die Eisen- und Stahlindustrie gehört in der Türkei zu den Branchen mit überdurchschnittlich hohen Unfallrisiken.

Einsatzkräfte arbeiten nach einer Explosion in einer Industriehalle mit schweren Geräten.
Zehn Tote nach Explosion in türkischer Fabrik © APA/AFP/DEMIROREN NEWS AAGENCY

Augenzeugen berichten von heftiger Explosion

Augenzeugen berichteten gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu von einer starken Explosion, einer großen Rauchwolke und Feuer, das von der Fabrik aufstieg. Auf Videos war zu sehen, wie das Feuer oberhalb einer großen Halle brannte und sich Staub verteilte.

Aliaga zählt zu den bedeutendsten Industriestandorten der Türkei, am bekanntesten ist der Standort für die Schiffsrecyclingindustrie der Türkei. Außerdem befinden sich dort die Ölraffinerie, chemische Industrie und Stahlwerke. Die Häfen von Aliaga sind für den Transport von Rohstoffen und Industrieprodukten von zentraler Bedeutung.

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Bereits Anfang November hatte ein 20-jähriger Arbeiter bei einer Subfirma des Fabrikbetreibers in Aliaga sein Leben verloren, berichtet die oppositionsnahe Zeitung "Cumhuriyet". Der Arbeitsschutzexperte Mehmet Şeyhmus Ensari sagte der Zeitung, dass zahlreiche Arbeiter im Industriegebiet von Aliaga durch Explosionen, Brände, Quetschungen und Stürze ums Leben gekommen seien. Die Todesfälle resultierten laut dem Experten aus Produktionsdruck, dem Subunternehmersystem, unzureichender Aufsicht, Strafen, die nicht abschreckend genug seien und der Betrachtung von Arbeitssicherheit als Kostenfaktor.

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