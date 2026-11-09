Vor Verhandlungen: Angriffe eskalieren

Drei Tote in Odessa und ein Ukrainischer Angriff auf Ölraffinerie. Russland und Ukraine überziehen sich mit massiven Angriffen einen Tag vor den geplanten Verhandlungen in Abu Dhabi.

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Russland hat erneut gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur beschossen. Im Gebiet Odessa gab es dabei drei Todesopfer.

Ukraine folgt mit Gegenschlägen

Infolge der Schäden kommt es landesweit zu Stromabschaltungen von teils bis zu 16 Stunden täglich. Die ukrainische Luftabwehr gab an, 276 von 317 russischen Drohnen abgefangen zu haben.

Die Ukraine hat mit Drohnen eine der größten russischen Ölraffinerien im Leningrader Gebiet (nahe St. Petersburg) in Brand gesetzt. Laut russischen Angaben wurden in der Region 113 Drohnen abgeschossen; durch den Treffer in einem Wohnhaus kam eine Frau ums Leben.

Ein Angebot Kiews, die gegenseitigen Angriffe auf Energieanlagen im Vorfeld auszusetzen, wurde von Moskau abgelehnt.

Verhandlungen folgen bald

Am Dienstag und Mittwoch (10. und 11. November 2026) nehmen die Parteien erstmals seit Februar wieder direkte Gespräche auf.

Die Verhandlungen finden unter der Vermittlung der USA statt. US-Präsident Donald Trump strebt ein großes Abkommen zur Beendigung des Konflikts unter Einbindung Europas an.

Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow stehen Fragen der kollektiven Sicherheit für Russland, die Ukraine und die gesamte Region im Mittelpunkt.