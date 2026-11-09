Orbán-Bruder festgenommen: Verdacht Menschenhandel

Der Bruder des früheren ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán ist laut einem Medienbericht festgenommen worden.

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Die Festnahme von Aron Orbán sei "wegen des Verdachts des Menschenhandels" erfolgt, erklärte Ministerpräsident Peter Magyar am Montag in Onlinediensten unter Berufung auf "Medienberichte".

Als erstes hatte die Nachrichten-Website "Kontroll" berichtet, die Magyars Bruder gehört. Ein Polizeisprecher erklärte, in Budapest und zwei weiteren Städten seien im Zuge von Ermittlungen mehrere Menschen festgenommen worden. Die Wohnhäuser der Festgenommenen würden durchsucht. Weitere Details sollten voraussichtlich am Montagnachmittag bekannt gegeben werden, hieß es weiter.

Magyars pro-europäische TISZA-Partei hatte die Parlamentswahl im April klar gewonnen und Orbán nach 16 Jahren an der Regierung abgelöst. Magyar hatte nach seinem Amtsantritt Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption und Machtmissbrauchs unter der Führung Orbáns angekündigt. Drei frühere Minister wurden seither festgenommen, darunter der ehemalige Zentralbankchef György Matolcsy, der als Orbáns "rechte Hand" galt.