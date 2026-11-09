Krakau: Experte geht nicht von Terror-Anschlag aus

Terrorexperte Nicolas Stockhammer geht nach dem Anschlag von Krakau nicht von einem Terrorakt aus.

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"Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse sieht es für mich viel mehr nach einer Amoktat, also nach einer indiskriminativen Massentötung ohne ideologische Motivation, wie man es im Fachjargon nennt, aus als nach einem Terroranschlag", erklärte Stockhammer im Gespräch mit der APA am Montag.

Es scheint dem mutmaßlichen Attentäter um die wahllose Tötung einer großen Zahl von Menschen gegangen zu sein, ohne zwischen militärischen und zivilen Zielen oder zwischen einzelnen Personengruppen zu unterscheiden. Er habe zuerst offenbar seine Eltern und seine Schwester getötet und danach mit einer Langwaffe aus dem fahrenden Auto wahllos in eine Menge von Passantinnen und Passanten geschossen. Möglicherweise waren psychische Probleme tatbegründend, sagte der wissenschaftliche Leiter des Zentrums für Terrorismus- und Extremismusforschung an der Donau-Universität Krems.

Video zum Thema 9 tote in Polen © oe24

Keine bewusste Opferauswahl

Dass keine bewusste Opferauswahl getroffen wird, sei manchmal bei islamistischen Terroranschlägen "vorzufinden, aber kaum oder gar nicht bei rechts- oder linksextremistisch motivierten Taten", betonte Stockhammer. "Rechts- und linksextremistische Terroristen suchen sich in der Regel eine Opfergruppe aus, die sie anvisieren, zum Beispiel bei Rechtsextremisten Migranten oder bei Linksextremisten "Vertreter der Staatsmacht" bzw. ideologische Feinde wie Rechtsextremisten. Also eine sogenannte zielobjektspezifische Opferauswahl."

Zeitalter des "hybriden Terrorismus"

"Wir leben in einem Zeitalter des hybriden Terrorismus", sagte Stockhammer. Das bedeute, dass die Grenzen von Terrorismus zu anderen Formen der Gewalt zusehends fließend seien. "Es gibt so eine Art Grauzone. Hier kommen Faktoren zusammen wie psychische Erkrankung, eine unklare ideologische Motivation bzw. Mischformen ('Salatbar-Extremismus') oder manchmal auch einfach das, was wir unter dem Begriff nihilistischer Gewaltextremismus verstehen, das heißt Personen, die einfach Gewalt ausüben aus keiner nachvollziehbaren, sprich einer 'nihilistischen Motivation'."

Der Experte verwies in diesem Zusammenhang auf einschlägige Online-Netzwerke, sogenannte COM-Netzwerke, die Jugendliche anstiften, Gewalt gegenüber Dritten auszuüben, ohne eine tieferschürfende, weltanschauliche Grundlage dafür zu haben. Das bekannteste COM-Netzwerk, das 764-Netzwerk etwa, rufe in Onlineforen unverhohlen zu Gewalt auf. Dies reiche von der Aufforderung, Haustiere zu töten, Gewalt gegen Mitschüler zu verüben, bis hin zu Selbstverletzung oder sexuellen Missbrauchsdarstellungen. Die zugehörige Radikalisierung verlaufe dabei schnell und vordergründig online.

Gamifizierung von Gewalt

Dafür, dass der Todesschütze in Soldatenmontur gekleidet war, gibt es laut Stockhammer mehrere mögliche Erklärungen. "Aber man sieht, dass gerade diese Generation von Attentätern sehr starke Anleihen nimmt bei sogenannten Ego-Shooter-Spielen. Wir nennen das die Gamifizierung von Gewalt", so der Experte. Die "Ästhetik aus Videospielen, die gewaltverherrlichend sind" werde von diesen Personen als eine Art Vorbild für ihre Gewalthandlung übernommen.

Der Angreifer dürfte laut ersten Hinweisen in der Vergangenheit bereits von einem Schulamok gesprochen haben und mit einer Amoktat geliebäugelt haben, berichtete Stockhammer, der aber auch betonte, dass diese Hinweise "noch mit Vorsicht zu behandeln" seien. Vorsichtig sei er auch angesichts der ursprünglichen Festlegung eines rechtsextremistischen Hintergrunds der Tat durch die polnische Regierung.

Waffenbesitz in vielen Ländern nicht an psychische Gesundheit gekoppelt

Solche Taten, die aus dem Impuls und Affekt heraus geschehen, zu verhindern, sei nur sehr schwer möglich, sagte Stockhammer weiter. Die Polizeieinsatzkräfte in Krakau hätten "sehr, sehr schnell reagiert, auch unter Einsatz des eigenen Lebens". Als Sicherheitsmaßnahme brauche es also "unmittelbar bewaffnete Einsatzkräfte vor Ort". Der Wissenschafter verweist zudem auf ein Raumschutzkonzept, das es verunmögliche, dass sich jemand mit einem Fahrzeug zu nah an eine Fußgängerzone annähern könnte.

Möglicherweise brauche es außerdem eine Verschärfung der dortigen Waffengesetze. Ein generelles Phänomen ist nach Ansicht des Experten, dass legaler Waffenbesitz in vielen Ländern nicht im erforderlichen Ausmaß an die psychische Gesundheit und regelmäßige Kontrollen gekoppelt sei. Im Fall des Krakau-Attentäters dürfte der Waffenbesitz über den Vater an den Sohn gegangen sein. Dem Vernehmen nach gab es an die sieben Waffen im Haushalt. "Das ist schon etwas, wo man sich die Frage stellen muss, inwieweit ist es rechtfertigbar - außer es sind vielleicht Sportschützen oder Jäger -, dass jemand angeblich sieben Waffen im Haushalt hat", so Stockhammer.

Der mutmaßliche Attentäter, der 24-jährige Michal O., hatte am Samstag im Zentrum von Krakau sechs Menschen getötet, unter ihnen eine zweifache Mutter aus Niederösterreich. 15 Personen wurden verletzt, zwei davon waren Polizisten. Zudem wurden später die Leichen seines Vaters, seiner Mutter und seiner Schwester in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Świętokrzyski gefunden. Der Schütze erlag am Montag seinen Verletzungen.