Wirbel um Snus-Verteilaktion am Neustifter Kirtag

Der Neustifter Kirtag stand auch in diesem Jahr im Zeichen von Brauchtum und Genuss. Doch eine umstrittene Werbeaktion sorgt für Diskussionen. Die Abgabe von Nikotinprodukten an feiernde Besucher wirft ernste Fragen auf.

Mitten im dichten Gedränge des Neustifter Kirtags verteilten Promotoren kostenlose Nikotinbeutel. Was für viele Besucher wie ein harmloses Werbegeschenk wirkte, entpuppt sich nun als umstrittene Marketingaktion eines Anbieters. Die Social-Media-Seite "Döbling G’spritzt“ prangert die Aktion öffentlich an. In einem Posting heißt es, dass sich das Unternehmen die durch Alkohol gesenkte Hemmschwelle der Gäste gezielt zunutze mache.

Die kleinen Beutel enthalten reines Nikotin, das über die Mundschleimhaut direkt ins Blut gelangt. Der Effekt tritt rasch ein und kann besonders in Verbindung mit Alkohol intensiver wirken. Die Risiken reichen von Herz-Kreislauf-Belastung bis zu möglichen Schäden an Zahnfleisch und Schleimhäuten. Besonders kritisch ist die Tatsache, dass durch den berauschenden Festcharakter die Gefahr einer schnellen Abhängigkeitsentwicklung steigt.

Mehrere Nutzer äußerten sich fassungslos über die Aktion. In einem Kommentar fragt ein Besucher, ob so etwas überhaupt legal sei. Fest steht jedoch, dass die Diskussion um Snus und seine Wirkung durch diese Verteilaktion neuen Zündstoff bekommen hat.