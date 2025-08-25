Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Wirbel um Snus-Verteilaktion am Neustifter Kirtag
© Döbling G’spritzt

Nikotinbeutel

Wirbel um Snus-Verteilaktion am Neustifter Kirtag

25.08.25, 13:30 | Aktualisiert: 25.08.25, 15:09
Teilen

Der Neustifter Kirtag stand auch in diesem Jahr im Zeichen von Brauchtum und Genuss. Doch eine umstrittene Werbeaktion sorgt für Diskussionen. Die Abgabe von Nikotinprodukten an feiernde Besucher wirft ernste Fragen auf. 

Mitten im dichten Gedränge des Neustifter Kirtags verteilten Promotoren kostenlose Nikotinbeutel. Was für viele Besucher wie ein harmloses Werbegeschenk wirkte, entpuppt sich nun als umstrittene Marketingaktion eines Anbieters. Die Social-Media-Seite "Döbling G’spritzt“ prangert die Aktion öffentlich an. In einem Posting heißt es, dass sich das Unternehmen die durch Alkohol gesenkte Hemmschwelle der Gäste gezielt zunutze mache.

Die kleinen Beutel enthalten reines Nikotin, das über die Mundschleimhaut direkt ins Blut gelangt. Der Effekt tritt rasch ein und kann besonders in Verbindung mit Alkohol intensiver wirken. Die Risiken reichen von Herz-Kreislauf-Belastung bis zu möglichen Schäden an Zahnfleisch und Schleimhäuten. Besonders kritisch ist die Tatsache, dass durch den berauschenden Festcharakter die Gefahr einer schnellen Abhängigkeitsentwicklung steigt.

Mehrere Nutzer äußerten sich fassungslos über die Aktion. In einem Kommentar fragt ein Besucher, ob so etwas überhaupt legal sei. Fest steht jedoch, dass die Diskussion um Snus und seine Wirkung durch diese Verteilaktion neuen Zündstoff bekommen hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden