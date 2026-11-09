Irre: Zoll stoppt Autofahrer mit 30.560 Euro in bar

Rätsel um Herkunft des Vermögens. Der Audi-Fahrer konnte keine Auskunft geben.

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Dem Zoll kommt so einiges unter und die Beamten wundern sich eigentlich über fast nichts mehr. Der Fahrer eines Audi A4, der von den Niederlanden kommend nach Deutschland fuhr, sorgte dann aber doch für überraschte Gesichter. In der Nähe von Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen) stellte der Aachener Zoll 30.560 Euro sicher!

Dreiste Lüge

Als die Beamten den Lenker, einen 48-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Slowakei, anhielten, stellten sie fest, dass er ein Bündel Bargeld im Wagen hatte. Auf die Frage nach dem Bargeld gab er an, 10.000 Euro mitzuführen. Daran hatten Profis aber Zweifel und schauten genauer hin.

Bargeld versteckt

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Wie sich zeigte, hatten die Beamten den richtigen Riecher: Sie fanden im Handschuhfach des Audi sowie in diversen Jacken- und Hosentaschen mehrere Geldbündel und entdeckten mehr als 30.000 Euro.

Der Autofahrer konnte oder wollte den Beamten weder verraten, woher das Geld kam, noch zu welchem Zweck er es mitführte. Sein Pech: Der Zoll stellte 30.000 Euro sicher, mit den übrigen 560 Euro durfte der Mann weiterreisen. Außerdem eröffnete der Zoll ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der nicht richtigen Anzeige der Barmittel. Zudem wurde ein Clearingverfahren eingeleitet, um die Herkunft des Geldes zu prüfen und sicherzugehen, dass dahinter keine Straftaten wie Geldwäsche stecken.