100.000 Euro für 850 Gramm weiße Trüffel

Ein Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 100.000 Euro für eine seltene weiße Trüffel, bestehend aus zwei Knollen von zusammen 850 Gramm, gezahlt.

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Die Trüffel-Versteigerung in Alba im norditalienischen Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt, darunter aus Wien, mit. Am Sonntagabend wurden Trüffeln für insgesamt 545.800 Euro versteigert.

Die Auktion fand auf Schloss Grinzane Cavour im Piemont statt. Während des Events traten zahlreiche Interessierte aus der ganzen Welt gegeneinander an, um sich die wertvollen Exemplare des weißen Trüffels zu sichern. Seit fast 100 Jahren findet die jährliche Trüffel-Auktion in Alba statt, die Wohltätigkeitszwecken dient. Weiße Trüffeln werden in der Region von 21. September bis 31. Jänner gesammelt. Mit den Erlösen werden unter anderem Hilfsprojekte für vom Krieg betroffene Kinder der Organisation Every Child Is My Child unterstützt.

© APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Ernte 2026 fällt gering aus

Die diesjährige Auktion fand in einer schwierigen Trüffelsaison statt. Nach einem heißen und trockenen Sommer fiel die Ernte 2026 zunächst gering aus. Viele der gefundenen Exemplare waren vergleichsweise klein. Antonio Degiacomi, Präsident des italienischen Zentrums für Trüffelstudien, führte die schwache Oktoberernte und die geringere Haltbarkeit der Trüffel auf den Mangel an sommerlichen Niederschlägen und die hohen Temperaturen zurück.

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Der weiße Alba-Trüffel lebt in enger Verbindung mit den Wurzeln bestimmter Bäume und benötigt für seine Entwicklung feuchte, kühle Böden. Die anhaltende Trockenheit erschwert diese Bedingungen. Auf dem Markt in Alba wurden Anfang Oktober Preise zwischen 400 und mehr als 500 Euro pro 100 Gramm erzielt. Am Allerheiligen-Wochenende lagen die Preise selbst für kleinere Exemplare kaum unter 600 Euro. Besonders hochwertige Trüffel kosteten mehr als 900 Euro pro 100 Gramm.

Die weiße Trüffel gilt als teuerste Delikatesse der Welt. Gourmets verspeisen sie grammweise, hauchdünn gerieben, in Italien am liebsten über Pasta. "Tuber magnatum pico" heißt der köstliche Pilz bei Experten. Alljährlich zur Trüffelsaison wird die kostspielige Spezialität in Italien vor allem in den Regionen Umbrien, Toskana und Emilia-Romagna gesucht.