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Russel Brand muss über 10 Jahre in Haft

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Mann mit langen Locken, Bart und Sonnenbrille trägt Anzug und Krawatte, draußen fotografiert.
© EPA
Vergewaltigung und drei sexuelle Übergriffe
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London. Bereits letzte Woche ist der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand vor einem Londoner Gericht wegen Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden.

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© EPA

Gestern stand dann auch fest, wie lange Brand in Haft muss: 10 Jahre und 6 Monate bekam der Hollywood-Schauspieler. Nach zwei Drittel seiner Haftzeit, also rund sieben Jahren, kann er das Gefängnis frühestens verlassen.

Brand wurde neben der Vergewaltigung im Jahr 2009 auch wegen sexueller Nötigung einer Frau 2004 in einer Londoner Bar verurteilt. Hinzu kam ein weiterer Fall eines Übergriffs aus dem Jahr 2009.

Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und einem Vorwurf der versuchten sexuellen Nötigung war Brand freigesprochen worden. Brand, einst einer der bekanntesten britischen Fernsehmoderatoren und Ex-Mann der US-amerikanischen Sängerin Katy Perry, hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Er erklärte, die Vorfälle seien entweder einvernehmlich gewesen, neu erfunden oder ausgeschmückt worden. Auch Brands Frau Laura sagte vor Gericht aus und stärkte ihrem Ehemann dabei den Rücken.

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