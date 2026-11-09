Migranten stürmen Ferieninsel auf den Kanaren

Auf den Kanaren schnellen die Ankunftszahlen von Migranten drastisch in die Höhe. Während Tausende die Urlaubsinseln erreichen, enden Überfahrten im Atlantik und Mittelmeer immer öfter tödlich.

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Wo sonst Urlauber südliche Sonne und milde Herbsttemperaturen genießen, strömen derzeit täglich bis zu 1000 Menschen aus Afrika über den Atlantik, um auf den kanarischen Ferieninseln Asyl in der EU zu beantragen. Auf der kleinsten Kanaren-Insel El Hierro mit ihren 12.000 Einwohnern kamen in fünf Wochen schon mehr als 8000 Geflüchtete an. Allein in sechs Tagen trafen mehr als 6000 Personen ein, am Freitag waren es 1066 Menschen. "Es kommen mehr Menschen an, als wir bewältigen können", erklärte der Präsident des Inselrats, Alpidio Armas, gegenüber dem Sender RTVE. Das einzige Krankenhaus der Insel sowie die Rettungskräfte seien völlig überfordert. Der Chef der rechten Vox-Partei, Santiago Abascal (50), schrieb auf X: "Die Insel El Hierro erlebt eine weitere Invasion." Der kanarische Regionalpräsident Fernando Clavijo nannte die Lage auf El Hierro "absolut unhaltbar".

© EPA

Tödliches Bootsunglück vor dem Senegal

Die Gefahren der Atlantikroute forderten bereits erste Todesopfer. Ein Flüchtlingsboot kenterte vor der Küste des Senegals zwischen Dakar und Saint-Louis – die Behörden meldeten mindestens 39 Tote, wobei bisher geborgene Opfer Senegalesen sind. Lediglich ein Mann konnte lebend gerettet werden. Das senegalesische Innenministerium rechnet mit einem weiteren Anstieg der Opferzahlen. Unterdessen löste die Regionalregierung wegen des Sturmtiefs "Burna" Alarmstufe für La Palma, El Hierro, La Gomera und Gran Canaria aus. Da Senegal, Mauretanien und Marokko ihre Küstenkontrollen verstärkt haben, legen Schleuserboote immer weiter südlich ab. Für die lebensgefährliche Fahrt in wackeligen Holzbooten verlangen skrupellose Banden Tausende Euro von den Menschen.

Weitere Katastrophe im östlichen Mittelmeer

Auch im östlichen Mittelmeer kommt es zu tragischen Ereignissen. Südlich der griechischen Urlaubsinsel Kreta starben am Wochenende mindestens 20 Menschen, nachdem Migranten von Libyen aus in See gestochen waren. Für die Überfahrt verlangten Schleuser Beträge zwischen 1000 und 2500 Euro. 133 Personen konnten aus den Booten gerettet werden, mindestens zwei Personen gelten noch als vermisst, wie der Sender ERTnews berichtete. Die griechischen Behörden nahmen einen 28-jährigen Mann und einen 16-jährigen Jugendlichen als mutmaßliche Schleuser fest.