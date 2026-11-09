Iran: Atominspekteure sind in Bushehr

Inspektoren der Weltatombehörde (IAEA) durften das Atomkraftwerk Buschehr im Süden des Landes kontrollieren. Das behaupten Iranische Quellen, doch die IAEA in Wien schweigt aktuell noch dazu.

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Vor wenigen Tagen hätten sie das Kernkraftwerk Buschehr im Süden des Landes inspiziert, sagte Außenamtssprecher Esmail Baghaei heute laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

Diplomaten: "Andere Anlagen wichtiger"

Zuletzt war eine Delegation der IAEA im Juni in der Hafenstadt, in der das einzige Atomkraftwerk des Iran steht. Eine Anfrage an die IAEA in Wien blieb laut APA zunächst unbeantwortet.

Baghaei verteidigte die Entscheidung des Iran, die IAEA-Inspektionen nach Kriegsbeginn stark eingeschränkt zu haben. "Wir haben unsere Verpflichtungen nicht ausgesetzt. Vielmehr wurden uns von anderen Parteien bestimmte Umstände aufgezwungen", sagte er mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Bombardierungen, die auch auf Nuklearanlagen zielten.

Westlichen Diplomaten zufolge wären Inspektionen des hoch angereicherten Urans und der kriegsbeschädigten Atomanlagen wichtiger als im Atomkraftwerk Buschehr.

Die IAEA-Führung ist alarmiert

Behördenchef Rafael Grossi hatte erst kürzlich gewarnt, dass die IAEA wegen der massiven iranischen Blockaden seit über sechs Monaten kaum noch Kontrollen vor Ort durchführen konnte. Wegen der verweigerten Inspektionen und des fehlenden Zugangs zu den kritischen Uranbeständen hatte der IAEA-Gouverneursrat den Iran erst vor wenigen Wochen vor den UNO-Sicherheitsrat gebracht. Die IAEA sprach von "äußerst dringendem Handlungsbedarf".

USA: Belohnung und Kopfgeld

Vor wenigen Tagen hatten die USA für Informationen über das iranische Atomprogramm Belohnungen von bis zu 20 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Von Interesse seien Informationen über Anlagen, beteiligtes Personal wie Wissenschaftler sowie über Material, das weggeschafft worden sei.

Das umstrittene iranische Atomprogramm war nach offizieller Darstellung ein Grund dafür, warum Israel und die USA den Iran seit dem vergangenen Jahr bombardiert hatten. Israel, das selbst über Atomwaffen verfügt, sieht sich durch das Nuklearprogramm in seiner Existenz bedroht.

Internationalen Atominspektoren bereitete vor allem das fast waffenfähige, hochangereicherte Uran Sorgen. Der Iran beteuert hingegen, nicht nach Kernwaffen zu streben.