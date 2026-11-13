Trump pfeift Vize JD Vance wegen Iran-Streit zurück

Zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Vizepräsidenten JD Vance treten im Streit über die künftige Iran-Strategie offene Risse zutage. Nach deutlichen Differenzen über die politische Verantwortung für die jüngste Wahlniederlage der Republikaner beorderte Trump seinen Stellvertreter nun überraschend an eine andere politische Front.

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Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Spitzenpolitikern erreichte am Donnerstag ihren vorläufigen Höhepunkt. Über seine Online-Plattform "Truth Social" machte Donald Trump öffentlich unmissverständlich klar, dass er die bisherigen diplomatischen Vorstöße seines Stellvertreters im Nahen Osten nicht länger unterstützt.

Der US-Präsident wies Vance demonstrativ ein neues Aufgabengebiet zu:

Fokus auf Kriminalität: Vance solle seine "volle und uneingeschränkte Aufmerksamkeit" künftig der Bekämpfung von Korruption und Kriminalität in demokratisch regierten US-Bundesstaaten widmen.

Vance solle seine "volle und uneingeschränkte Aufmerksamkeit" künftig der Bekämpfung von Korruption und Kriminalität in demokratisch regierten US-Bundesstaaten widmen. Absage an Verhandlungen: Trump erteilte einer diplomatischen Einigung mit der Führung in Teheran eine fundamentale Absage und schrieb wörtlich: "Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei."

Trump erteilte einer diplomatischen Einigung mit der Führung in Teheran eine fundamentale Absage und schrieb wörtlich: "Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei." Harte Rhetorik: Zudem behauptete der US-Präsident: "Wir haben ihr Geld, Hunderte Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!" Damit bezog er sich auf die seit Monaten von den Mullahs blockierte Straße von Hormus, eine der wichtigsten Ölhandelsrouten der Welt. Unabhängige Belege für diese Aussagen liegen derzeit nicht vor.

Streit um Geheim-Gespräche mit Vertretern aus Teheran

Der Schritt des Präsidenten erfolgte unmittelbar nach brisanten Medienenthüllungen. Das renommierte Blatt "Wall Street Journal" hatte tags zuvor berichtet, dass Vance hinter den Kulissen erneut direkte Gespräche mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsvertreter vorbereitete, um einen Ausweg aus dem kriegerischen Konflikt zu verhandeln.

Für Vance war dies nicht der erste diplomatische Vorstoß in der Region:

Bereits im Sommer hatte der Vizepräsident persönliche Gespräche anberaumt und war dafür sogar selbst angereist.

Die damalige Verhandlungsrunde endete jedoch ohne zählbaren Erfolg und brachte keinen Durchbruch.

Dass Vance den Mullahs nun abermals entgegenkommen wollte, stand in krassem Widerspruch zur offiziellen Linie des Weißen Hauses.

Trumps Maximalziel: Regime-Wechsel statt Kompromiss

Hintergrund der Spannungen ist ein grundlegender Kurskonflikt. In einem Radio-Interview mit dem US-Moderator Hugh Hewitt stellte Trump klar, dass er keinerlei Zurückhaltung gegenüber Teheran dulden werde. Der Präsident betonte, er würde es als persönliche Niederlage betrachten, sollte das Regime im Iran bis zum Ende seiner Amtszeit weiterhin an der Macht bleiben.

Dies deutet darauf hin, dass Trump auf maximalen militärischen und wirtschaftlichen Druck setzt und weitere Interventionen keineswegs ausschließt. Obwohl unklar bleibt, ob Vance auch formell von sämtlichen Nahost-Agenden entbunden wurde, ist der politische Schaden immens.

Republikanische Nachwehen und Blick auf 2028

Der Konflikt hat eine massive innenpolitische Dimension. Nach den verlorenen Kongresswahlen („Midterms“) hatte Vance den unpopulären Iran-Krieg offen für die Schlappe der Konservativen verantwortlich gemacht. Trump verteidigte seinen Kriegskurs zwar und erklärte, Vances Äußerung habe ihrer Beziehung nicht geschadet, merkte jedoch spürbar verstimmt an, sein Vize hätte hinzufügen müssen, dass der Krieg trotz der politischen Kosten richtig gewesen sei. Für Vance, der als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner für 2028 gehandelt wird, wird der Spagat zwischen Loyalität und eigener politischer Zukunft zunehmend schwieriger.