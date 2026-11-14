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US-Deal? Ukraine zur NATO – unter DIESER Bedingung

Phillip Platzer
von
Ein Mann spricht bei einer Pressekonferenz am Rednerpult der irischen Regierung in Dublin.
© PA Images via Getty Images
Frieden in Sicht im Ukraine-Krieg? Die USA haben offenbar der Ukraine einen NATO-Beitritt in Aussicht gestellt, sollte man bereit sein, auf gewisse Gebiete zu verzichten.
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Die USA haben nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft im Gegenzug für einen Gebietsverzicht in Aussicht gestellt.

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"Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: 'Was wäre, wenn die Ukraine der NATO beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?' Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde", sagte Selenskyj am Freitag vor Reportern in Äußerungen, die bis Samstag unter Embargo standen.

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