Aus nach 5 Minuten: Nächster Bayern-Star verletzt

Das Lazarett vom FC Bayern München füllt sich weiter! Nach nur fünf Minuten musste Alphonso Davies (26) im Viertelfinal-Hinspiel der CONCACAF Nations League zwischen Kanada und Guatemala (3:2) verletzt ausgewechselt werden.

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Die Verletzungssorgen beim FC Bayern München wachsen weiter an. Während des Viertelfinal-Hinspiels der CONCACAF Nations League zwischen Kanada und Guatemala (3:2) musste Flügelflitzer Alphonso Davies nach nur fünf Minuten den Platz verletzt verlassen. Für den Kanadier war es das erste Länderspiel von Beginn an seit seinem Kreuzbandriss vor über 600 Tagen.

Davies rutschte bei einem Angriff der Gegner bei einem Richtungswechsel auf dem nassen Untergrund weg. Er versuchte, weiter zu spielen. Doch kurz danach war es klar, dass es für den 26-Jährigen nicht mehr weitergehen kann. Davies war sichtlich enttäuscht bei der Auswechslung in der 6. Minute.

Wie schwer die Verletzung sei, ist derzeit unklar. Nach dem Spiel sprach Kanadas Co-Trainer Mauro Biello (54) von einer "Unterkörper-Verletzung". Weitere Untersuchungen sollen genauere Informationen liefern.

Verletzungsliste wächst weiter

Beim FC Bayern läuten nun die Alarmglocken. Im März 2025 kehrte Davies ausgerechnet nach dem sportlich bedeutungslosen Nations-League-Spiel um Platz drei gegen die USA (2:1) mit einem Kreuzbandriss an die Säbener Straße zurück. Monatelang musste der Außenverteidiger pausieren. Danach eskalierte ein Streit zwischen Davies-Berater Nedal Huoseh (56) und dem kanadischen Fußballverband. Gegenüber der "TZ" behauptete Huoseh, dass der Verband den Bayern-Star angeschlagen eingesetzt habe. Canada Soccer wies die Vorwürfe zurück.

Zudem könnte ein Ausfall von Davies, der derzeit stark aufspielt, die Verletzungssorgen beim deutschen Rekordmeister verschlimmern. Aktuell fallen Díaz, Gnabry, Saibari und Musiala aus.