oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Vor Lehrgang

ÖFB-Star Chukwuemeka musste verletzt raus

Anton Petricevic
von
Ein verletzter BVB-Spieler verlässt mit zwei Betreuern das Spielfeld im Stadion.
© Getty Images
BVB-Spieler Carney Chukwuemeka musste beim Bundesligaspiel gegen Elversberg nach einer halben Stunde verletzt raus.
OE24 auf Google bevorzugen

Großer Schock für den ÖFB vor den wichtigen beiden Spielen in der Nations League: Carney Chukwuemeka musste in der 33. Minute verletzt runter und droht, gegen Irland und Israel auszufallen.

Auch interessant

Trainer-Knall: Nagelsmann "steht in den Startlöchern"

"Grenzwertig!" Bayern wirft Scouting-Chef raus

Kane jagt CR7! In Madrid soll Ronaldo-Rekord fallen

Chukwuemeka hat sich scheinbar ohne Fremdeinwirkung verletzt. Er setzte sich auf den Rasen und griff sich auf den linken Oberschenkel. Der ÖFB-Star konnte eigenhändig den Platz verlassen. Genauere Details zu seiner Verletzung sind derzeit nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Der Wettcafé-Räuber nahm die Feuerleiter

Kane jagt CR7! In Madrid soll Ronaldo-Rekord fallen

FPÖ wirft dem ORF Manipulation vor

Trainer-Knall: Nagelsmann "steht in den Startlöchern"

Rammstein holt Konzert in Klagenfurt 2021 nach

Große Sorgen: Bayern-Stars auf Krücken nach Dortmund-Remis

"Grenzwertig!" Bayern wirft Scouting-Chef raus

ÖFB-Star Chukwuemeka musste verletzt raus

Forscher: 'Impfstopp ist ein Desaster'

"ORF-Sommergespräche" der anderen Art