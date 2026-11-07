Vor Lehrgang
ÖFB-Star Chukwuemeka musste verletzt raus
Großer Schock für den ÖFB vor den wichtigen beiden Spielen in der Nations League: Carney Chukwuemeka musste in der 33. Minute verletzt runter und droht, gegen Irland und Israel auszufallen.
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Chukwuemeka hat sich scheinbar ohne Fremdeinwirkung verletzt. Er setzte sich auf den Rasen und griff sich auf den linken Oberschenkel. Der ÖFB-Star konnte eigenhändig den Platz verlassen. Genauere Details zu seiner Verletzung sind derzeit nicht bekannt.
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