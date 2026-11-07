ÖFB-Star Chukwuemeka musste verletzt raus

BVB-Spieler Carney Chukwuemeka musste beim Bundesligaspiel gegen Elversberg nach einer halben Stunde verletzt raus.

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Großer Schock für den ÖFB vor den wichtigen beiden Spielen in der Nations League: Carney Chukwuemeka musste in der 33. Minute verletzt runter und droht, gegen Irland und Israel auszufallen.

Chukwuemeka hat sich scheinbar ohne Fremdeinwirkung verletzt. Er setzte sich auf den Rasen und griff sich auf den linken Oberschenkel. Der ÖFB-Star konnte eigenhändig den Platz verlassen. Genauere Details zu seiner Verletzung sind derzeit nicht bekannt.