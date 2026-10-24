Bayern-Knall um Florian Wirtz (23)

Der FC Bayern München wird seine Bemühungen um Florian Wirtz vorerst nicht wieder aufnehmen.

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Das stellte Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" klar. Der deutsche Nationalspieler steht langfristig beim FC Liverpool unter Vertrag. "Sie werden dort probieren, ihn besser einzubauen", erklärte der 74-Jährige.

Im Sommer 2025 hatte Bayern intensiv um den damaligen Leverkusener geworben. Wirtz sollte gemeinsam mit Jamal Musiala die Offensive der Münchner prägen. Der 23-Jährige entschied sich jedoch für einen Wechsel nach England. Liverpool zahlte dafür rund 125 Millionen Euro an Bayer Leverkusen.

Bei den "Reds" tat sich Wirtz zunächst schwer. Auch nach dem Start in die Saison 2026/27 musste er sich wiederholt Kritik gefallen lassen. Deshalb kamen Spekulationen über einen möglichen Abschied auf – und auch Bayern wurde als potenzieller Abnehmer gehandelt. Hoeneß sieht allerdings keinen Anlass, den Transfer erneut anzugehen.

"Würde viel besser spielen"

Dass der Wechsel nach München damals nicht zustande kam, bedauert der Bayern-Patron dennoch. "Denn Florian würde bei uns viel besser spielen, als er es bei Liverpool tut", sagte Hoeneß. Er verfolge zahlreiche Spiele des englischen Klubs und kritisierte die Einbindung des Offensivspielers: "Sie haben ihn überhaupt nicht richtig eingebaut. In Leverkusen hat er jeden Ball bekommen, in Liverpool ist er einer unter vielen."

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Zuletzt zeigte Wirtz allerdings eine aufsteigende Form. Beim 4:3-Sieg gegen Villarreal in der Champions League erzielte er sein erstes Saisontor