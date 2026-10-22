UEFA greift durch
Rassismus-Starfe: Serbien gegen Deutschland ohne Fans
Für Serbien wird das Heimspiel damit zur bitteren Angelegenheit. Statt voller Ränge und lautstarker Unterstützung erwartet die Mannschaft eine ungewohnte Atmosphäre. Auslöser für die Sanktionen waren Vorfälle bei den jüngsten Partien gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2), bei denen es zu rassistischen und diskriminierenden Verhaltensweisen gekommen war.
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Der serbische Verband hatte noch versucht, die Konsequenzen abzumildern. Zumindest Kinder und einige deutsche Fans sollten nach dem Wunsch des Verbands ins Stadion dürfen. Ob Kinder unter 15 Jahren tatsächlich zugelassen werden, ist allerdings noch offen. Für die deutschen Anhänger bleibt der Zutritt jedenfalls untersagt.
Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Serbien wegen des Verhaltens seiner Fans von der UEFA sanktioniert wird. Bereits beim Hinspiel gegen Deutschland in München Anfang Oktober durfte der serbische Verband keine Eintrittskarten an die eigenen Anhänger verkaufen.
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