Brandenburg
Russen-Spion festgenommen!
In Brandenburg wurde am Donnerstag ein mutmaßlicher Russland-Spion festgenommen, der militärisch relevante Informationen weitergegeben haben soll.
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Erkenntnisse über Panzerfahrzeuge und Munition
Der ukrainische Staatsbürger soll etwa Erkenntnisse über die Produktion von Panzerfahrzeugen, Munition und Explosivstoffen gesammelt haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.
Vorwurf der geheimdienstlichen Agententätigkeit
Dem Festgenommenen wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.
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