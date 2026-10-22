Russen-Spion festgenommen!

In Brandenburg wurde ein mutmaßlicher Russland-Spion festgenommen. Dem ukrainischen Staatsbürger wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.

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In Brandenburg wurde am Donnerstag ein mutmaßlicher Russland-Spion festgenommen, der militärisch relevante Informationen weitergegeben haben soll.

Erkenntnisse über Panzerfahrzeuge und Munition

Der ukrainische Staatsbürger soll etwa Erkenntnisse über die Produktion von Panzerfahrzeugen, Munition und Explosivstoffen gesammelt haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.

Vorwurf der geheimdienstlichen Agententätigkeit

Dem Festgenommenen wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.