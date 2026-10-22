Ozempic-Salat: Kann dieser virale Food-Trend wirklich beim Abnehmen helfen?

Ein Salat, der angeblich lange satt macht und beim Abnehmen helfen soll: Auf Social Media sorgt der sogenannte Ozempic-Salat für Aufsehen. Doch kann das Rezept tatsächlich die Wirkung der bekannten Abnehmspritze nachahmen?

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Die sozialen Medien sind immer wieder Schauplatz neuer Abnehmtrends. Nach Drinks und Rezepten, die als natürliche Alternative zur Abnehmspritze beworben wurden, macht nun der sogenannte Ozempic-Salat die Runde. Das Versprechen: eine Mahlzeit, die lange satt hält und dabei helfen soll, weniger zu essen.

Das Rezept setzt auf frische Zutaten, viel Gemüse und ein cremiges Dressing aus Avocado und grünem Apfel. Doch während der Name an das verschreibungspflichtige Medikament Ozempic erinnert, steckt dahinter eine ganz andere Wirkweise. Kann der virale Salat trotzdem beim Abnehmen helfen?

Was steckt im viralen Ozempic-Salat?

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Die Zutatenliste des Social-Media-Rezepts ist überraschend unkompliziert. Die Basis bildet Weißkohl, dazu kommen Gurke, frischer Koriander und Sesam. Für das Dressing werden Avocados und grüne Äpfel mit etwas Zitronensaft püriert. Das Ergebnis ist ein knackiger Salat mit einem cremigen, fruchtigen Dressing.



Besonders interessant ist die Kombination aus Gemüse, Ballaststoffen und gesunden Fetten. Weißkohl und Gurke liefern viel Volumen, während Äpfel und Avocados zusätzliche Nährstoffe beisteuern. Der Salat kann dadurch eine sättigende Mahlzeit sein.



Der Name ist allerdings vor allem ein cleverer Social-Media-Aufhänger. Dass ein Gericht "Ozempic-Salat" heißt, bedeutet nicht, dass es wie das Medikament wirkt.

Hilft der Salat tatsächlich beim Abnehmen?

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Die kurze Antwort: Er kann eine ausgewogene Ernährung unterstützen, ist aber kein Wundermittel.



Weißkohl enthält vergleichsweise wenig Kalorien und liefert Ballaststoffe. Diese können zur Sättigung beitragen und unterstützen eine normale Verdauung. Auch Gurken bringen viel Wasser und Volumen mit. Die Äpfel liefern weitere Ballaststoffe, während Avocados überwiegend einfach ungesättigte Fettsäuren enthalten.



Diese Kombination kann dabei helfen, nach einer Mahlzeit länger satt zu bleiben. Ob jemand dadurch tatsächlich abnimmt, hängt jedoch von der gesamten Ernährung, dem Energiebedarf und weiteren individuellen Faktoren ab.



Wichtig ist auch das Dressing: Avocados sind nährstoffreich, enthalten aber mehr Kalorien als Gurken oder Kohl. Weil im viralen Rezept zwei Avocados und zwei Äpfel verwendet werden, ist der Salat nicht automatisch kalorienarm. Die Portionsgröße spielt daher eine Rolle.

Warum der Ozempic-Salat nicht wie die Abnehmspritze wirkt

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Der Name führt leicht in die Irre. Ozempic enthält den Wirkstoff Semaglutid, der an bestimmte GLP-1-Rezeptoren im Körper bindet. Dadurch beeinflusst das Medikament unter anderem die Blutzuckerregulation, den Appetit und die Magenentleerung.



Keiner der Bestandteile des Salats bildet diese gezielte Arzneimittelwirkung nach. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass genau diese Zutatenkombination wie Semaglutid wirkt oder das Medikament ersetzen kann.



Der Salat kann also durchaus satt machen. Das ist aber etwas anderes, als gezielt in hormonelle Signalwege einzugreifen, wie es ein Arzneimittel tut.

Ein wichtiger Nährstoff fehlt im Trend-Rezept

So bunt und nährstoffreich der Salat ist, eine wichtige Komponente kommt in der ursprünglichen Variante eher zu kurz: Eiweiß.



Proteine sind unter anderem wichtig für den Erhalt der Muskelmasse. Wer abnehmen möchte, sollte deshalb nicht nur auf Gemüse und Ballaststoffe achten, sondern auch ausreichend Eiweiß aufnehmen. Dieses kann ebenfalls zur Sättigung beitragen.



Die Lösung ist einfach: Ergänze den Salat beispielsweise mit gekochten Eiern, Tofu, Tempeh, Thunfisch oder Hähnchenstreifen. Auch Kichererbsen passen gut dazu. Damit wird aus dem viralen Rezept eine ausgewogenere Mahlzeit.