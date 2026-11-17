Gebrannte Mandeln, Langos und Glühwein: Am Christkindlmarkt lauern jede Menge Kalorienfallen. Doch mit den richtigen Alternativen kannst du genießen, schlemmen und dabei ordentlich Kalorien sparen.

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Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele zur Adventzeit dazu. Doch die süßen und herzhaften Verlockungen haben es kalorientechnisch in sich. Die gute Nachricht: Wer clever auswählt, muss auf den Genuss keineswegs verzichten. Mit diesen einfachen Tricks wird der Weihnachtsmarktbesuch zum Fest für die Sinne, ohne unnötige Kalorien.

So schnell summieren sich die Weihnachtsmarkt-Leckereien

Es beginnt ganz harmlos: Ein Becher Glühwein zum Aufwärmen, eine Bratwurst auf dem Weg zum nächsten Stand und zum Abschluss eine Tüte gebrannte Mandeln. Doch die vermeintlich kleinen Sünden summieren sich schnell: Rund 1.220 Kilokalorien kommen bei dieser Kombination zusammen. Das ist eine beachtliche Menge für einen einzigen Weihnachtsmarktbesuch. Doch keine Sorge: Niemand muss deshalb auf die kulinarischen Klassiker verzichten. Entscheidend ist vielmehr, welche Leckereien auf dem Teller landen und welche Alternativen sich anbieten.

Weihnachtsmarkt © Getty Images

Die besten Kalorien-Swaps: Diese Alternativen lohnen sich

Maroni statt gebrannter Mandeln

Der Duft von karamellisierten Mandeln ist für viele das Highlight des Weihnachtsmarktes. Doch die süße Zuckerkruste macht aus dem beliebten Snack eine echte Kalorienbombe. Eine Portion gebrannte Mandeln kann mehrere Hundert Kilokalorien liefern. Die bessere Wahl: Maroni! Die gerösteten Esskastanien schmecken angenehm süßlich, wärmen die Hände und enthalten Ballaststoffe. Mit rund 190 bis 213 Kilokalorien pro 100 Gramm sind sie eine interessante Alternative zu gebrannten Mandeln.

Champignons oder Ofenkartoffeln statt Kartoffelpuffer

Kartoffelpuffer gehören zu den beliebtesten Weihnachtsmarktklassikern. Allerdings saugen sich die in Öl gebratenen Kartoffelküchlein schnell mit Fett voll. Wer es leichter mag, greift zur Champignonpfanne. Pilze liefern vergleichsweise wenig Kalorien und bringen jede Menge Geschmack mit. Allerdings gilt: Oberssaucen können den Kalorienvorteil wieder schmälern. Ebenfalls eine gute Wahl ist eine Ofenkartoffel mit Kräutertopfen. Sie sättigt gut und liefert wertvolle Nährstoffe.

Glühmost oder Tee statt Punsch

Weihnachtsmarkt © Getty Images

Ein Glühwein oder Punsch gehört für viele zum Weihnachtsmarkt wie die Lichterketten und Weihnachtsmusik. Allerdings stecken in dem süßen Heißgetränk nicht nur Zucker, sondern auch Alkoholkalorien. Eine Alternative ist alkoholfreier Punsch. Noch besser: eine möglichst wenig gesüßte Variante. Auch heißer Tee mit Zimt, Orange und winterlichen Gewürzen ist eine aromatische Wahl.

Wer auf Alkohol nicht verzichten möchte, sollte zumindest kleinere Mengen genießen und zwischendurch Wasser trinken. Wichtig: Auch Apfelmost und andere alkoholische Getränke sind keine kalorienfreien Alternativen.

7 einfache Tricks, mit denen du am Weihnachtsmarkt Kalorien sparst

Nicht nur die Auswahl der Speisen entscheidet. Auch das eigene Verhalten kann einen Unterschied machen. Mit diesen sieben Tipps lässt sich der Weihnachtsmarkt genießen, ohne dass aus jedem Standbesuch ein kleines Festmahl wird:

1. Nicht mit knurrendem Magen losziehen: Wer hungrig auf den Weihnachtsmarkt geht, greift häufig schneller zu mehreren Snacks. Eine ausgewogene Mahlzeit vor dem Besuch kann helfen.



2. Teilen statt alles allein essen: Eine Portion gebrannte Mandeln lässt sich wunderbar mit Freunden teilen. So kannst du verschiedene Spezialitäten probieren, ohne gleich eine ganze Portion zu essen.



3. Bewusst genießen: Statt an jedem Stand eine Kleinigkeit zu kaufen, lieber ein oder zwei Lieblingsleckereien auswählen und diese richtig genießen.

4. Auf Getränke achten: Flüssige Kalorien werden oft unterschätzt. Wasser, ungesüßter Tee oder ein weniger süßer alkoholfreier Punsch sind gute Alternativen.



5. Saucen und Toppings reduzieren: Oberssaucen, Zuckerstreusel, Schokocreme und zusätzliche Butter können aus einem vergleichsweise einfachen Snack eine Kalorienbombe machen.



6. Bewegung einplanen: Ein ausgedehnter Spaziergang über den Weihnachtsmarkt sorgt nicht nur für schöne Eindrücke, sondern bringt auch Bewegung in den Adventsalltag.



7. Genuss nicht verbieten: Wer sich seine Lieblingsspeise bewusst gönnt, muss sich nicht mit schlechtem Gewissen herumplagen. Eine ausgewogene Ernährung entscheidet sich nicht an einem einzigen Weihnachtsmarktbesuch.