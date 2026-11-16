Nicht nur Joggen & Radfahren: Diese Alltagsgewohnheit stärkt dein Herz

Du musst nicht unbedingt joggen gehen oder aufs Rad steigen, um deinem Herzen etwas Gutes zu tun. Laut einer großen Studie kann bereits eine simple Alltagsgewohnheit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

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Wer seinem Herzen etwas Gutes tun möchte, denkt vermutlich zuerst an Joggen, Radfahren oder regelmäßiges Training im Fitnessstudio. Dabei kann schon eine ganz alltägliche Bewegung einen positiven Beitrag zur Herzgesundheit leisten.

Nimm die Treppen!

Studien legen nahe, dass Menschen, die regelmäßig Stufen erklimmen, ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben könnten. Es klingt unspektakulär, ist aber körperlich durchaus anspruchsvoll: Beim Treppensteigen müssen die Beine das eigene Körpergewicht gegen die Schwerkraft nach oben bewegen. Dadurch steigen Herzfrequenz und Sauerstoffbedarf, das Herz-Kreislauf-System wird gefordert. Gleichzeitig werden vor allem Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur beansprucht.



Das Gute daran: Du brauchst dafür weder eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio noch spezielle Ausrüstung. Wer im Alltag öfter die Treppe statt des Aufzugs nimmt, kann ganz nebenbei zusätzliche Bewegung sammeln.

Große Studie untersuchte fast 460.000 Menschen

. © Getty Images

Wie sich Treppensteigen auf die Herzgesundheit auswirken kann, untersuchte eine 2023 im Fachjournal Atherosclerosis veröffentlichte Studie. Dafür werteten Forschende Daten von 458.860 Erwachsenen aus der britischen UK Biobank aus. Die Teilnehmenden wurden im Median 12,5 Jahre lang beobachtet.



Das Ergebnis: Wer täglich mehr als fünf Stockwerke beziehungsweise ungefähr 50 Stufen hinaufstieg, hatte ein geringeres Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Menschen, die gar keine Treppen stiegen. Dazu zählen unter anderem koronare Herzkrankheiten und ischämische Schlaganfälle.



Besonders deutlich war der Zusammenhang bei Menschen, die täglich sechs bis zehn beziehungsweise elf bis 15 Treppenabschnitte angaben. In diesen Gruppen lag das beobachtete Risiko für entsprechende Erkrankungen um rund 16 bis 22 Prozent niedriger als bei jenen, die keine Treppen stiegen.



Wichtig ist allerdings: Die Untersuchung war eine Beobachtungsstudie. Sie kann zeigen, dass Treppensteigen und ein geringeres Erkrankungsrisiko zusammenhängen, aber nicht beweisen, dass das Treppensteigen allein dafür verantwortlich ist. Auch andere Faktoren wie allgemeine Fitness und Lebensstil können eine Rolle spielen.

Wie viele Stufen müssen es sein?

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Die Ergebnisse legen nahe, dass bereits mehr als fünf Stockwerke täglich einen Unterschied machen könnten. Das ist keine starre Vorgabe und auch kein medizinisch gesichertes Trainingsziel. Vielmehr zeigt die Studie, dass regelmäßige Bewegung im Alltag einen Beitrag leisten kann.



Du musst also nicht plötzlich zehn Stockwerke am Stück hinaufrennen. Schon kleine Veränderungen können helfen: Nimm öfter die Treppe statt des Aufzugs, steige eine Station früher aus und gehe den Rest zu Fuß oder baue kurze Bewegungspausen in deinen Arbeitstag ein.

ABER: Treppensteigen ersetzt kein Ausdauertraining

So praktisch die Alltagsbewegung auch ist: Treppensteigen sollte nicht als Ersatz für regelmäßiges Ausdauertraining verstanden werden. Joggen, Radfahren, Schwimmen oder zügiges Gehen bleiben wichtige Möglichkeiten, das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Treppensteigen kann diese Aktivitäten aber sinnvoll ergänzen, besonders für Menschen, die im Alltag viel sitzen und bisher wenig Bewegung einbauen.