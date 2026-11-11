14. November Weltdiabetestag

Typ-1-Diabetes bei Kindern früh erkennen, um schwere Komplikationen zu vermeiden: Zum Weltdiabetestag fordern Fachleute mehr Bluttests zur Früherkennung.

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Diabetes erkennen, Gesundheit schützen. Starker Durst, häufiges Wasserlassen, anhaltende Müdigkeit: Hinter vermeintlichen Alltagsbeschwerden kann Diabetes stecken. Manchmal fehlen Warnzeichen jedoch über lange Zeit. Der Weltdiabetestag am 14. November macht darauf aufmerksam, wie wichtig Früherkennung und eine passende Behandlung sind. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft rückt heuer unter dem internationalen Motto "Early Action on Diabetes" das rechtzeitige Handeln in den Mittelpunkt.

Zwei Formen, wichtige Unterschiede

Bei Diabetes mellitus ist der Zuckerstoffwechsel gestört, der Blutzuckerspiegel steigt. Mehr als 90 Prozent der Diabetesfälle entfallen auf Typ 2. Dabei wirkt das körpereigene Insulin nicht ausreichend. Neben erblicher Veranlagung spielt der Lebensstil eine wichtige Rolle. Die Erkrankung betrifft zunehmend auch jüngere Menschen.

Typ-1-Diabetes: Früher wissen, besser vorsorgen

Typ-1-Diabetes ist hingegen eine Autoimmunerkrankung: Der Körper bildet zu wenig oder gar kein Insulin. Diese Form entsteht nicht durch eine ungesunde Lebensweise. Betroffene müssen das lebenswichtige Hormon täglich zuführen. Häufig beginnt die Erkrankung bereits im Kindes- oder Jugendalter.st hingegen eine Autoimmunerkrankung: Der Körper bildet zu wenig oder gar kein Insulin. Diese Form entsteht nicht durch eine ungesunde Lebensweise. Betroffene müssen das lebenswichtige Hormon täglich zuführen. Häufig beginnt die Erkrankung bereits im Kindes- oder Jugendalter. Warnzeichen ernst nehmen. Während sich die Beschwerden bei Typ 1 meist innerhalb weniger Wochen entwickeln, verläuft Typ-2-Diabetes oft schleichend. Mögliche Anzeichen sind neben Durst und Müdigkeit auch verschwommenes Sehen, häufige Infekte oder schlecht heilende Wunden. Bei Typ 1 kann ungewollter Gewichtsverlust hinzukommen. Solche Veränderungen sollten ärztlich abgeklärt werden. Eine Blutuntersuchung ermöglicht die Diagnose; häufig sind dafür mehrere Messungen erforderlich.

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die jedes Kind treffen kann – unabhängig von Übergewicht oder ungesundem Lebensstil. Bis zu 90 Prozent der Betroffenen haben keine nahen Verwandten mit der Erkrankung. Zum Weltdiabetestag am 14. November fordern Fachleute mehr Bewusstsein und eine strukturierte Früherkennung, denn hierzulande kommen bis zu 40 Prozent der Kinder unter 15 Jahren bei der Erstdiagnose bereits mit einer Ketoazidose in die Klinik.

Warnzeichen ernst nehmen

Während sich die Beschwerden bei Typ 1 meist innerhalb weniger Wochen entwickeln, verläuft Typ-2-Diabetes oft schleichend. Mögliche Anzeichen sind neben Durst und Müdigkeit auch verschwommenes Sehen, häufige Infekte oder schlecht heilende Wunden. Bei Typ 1 kann ungewollter Gewichtsverlust hinzukommen. Solche Veränderungen sollten ärztlich abgeklärt werden. Eine Blutuntersuchung ermöglicht die Diagnose; häufig sind dafür mehrere Messungen erforderlich.

Univ.-Prof. Dr. Thomas Pieber, Leiter der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin der Med Uni Graz. © privat

Oft unentdeckt bis zum Notfall

Die Zahl der Betroffenen steigt weltweit. Schätzungen zufolge hat etwa eines von 350 Kindern einen noch unentdeckten Typ-1-Diabetes im Frühstadium. Wird die Erkrankung spät erkannt, droht eine diabetische Ketoazidose, eine lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung. "Wir können Typ-1-Diabetes heute erkennen, lange bevor ein Kind krank wird. Dieses Wissen müssen wir nutzen, damit kein Kind mehr erst auf der Intensivstation die Diagnose erhält", sagt Univ.-Prof. Dr. Thomas Pieber, Leiter der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin der Med Uni Graz.

Früherkennung durch Bluttests

Nachweisbar ist die Erkrankung im Frühstadium über bestimmte Antikörper im Blut. Fachleute empfehlen Untersuchungen mit zwei bis vier, sechs bis acht und zehn bis fünfzehn Jahren. In Österreich fehlt bis dato ein flächendeckendes Früherkennungsprogramm. Als Vorbilder könnten hier Italien und Deutschland fungieren. Bei ersterem ist die Früherkennung seit 2023 landesweit verankert. In Deutschland ist sie mit Fr1da nahezu bundesweit verfügbar.

I Harald Führer, Präsident von "wir sind diabetes" © Stefan Oberwalder

Zeit für Familien gewinnen

Eine frühe Diagnose ermöglicht eine optimale Therapieplanung. Familien gewinnen Zeit, sich durch Schulungen und einen schrittweisen Einstieg auf die Erkrankung vorzubereiten. "Ein einfacher Bluttest kann frühzeitig Klarheit schaffen und rechtzeitiges Handeln ermöglichen. Österreich darf bei dieser Entwicklung nicht den Anschluss verlieren", betont DI Harald Führer, Präsident von "wir sind diabetes", der Dachorganisation der Diabetes-Selbsthilfe in Österreich. "Früherkennung kann Leben retten, Familien Sicherheit geben und langfristig die Kosten im Gesundheitssystem senken."

Dr. Elke Fröhlich-Reiterer, Leiterin des Bereichs Diabetes und Endokrinologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Med Uni Graz © Martin Schreiner

Mehr Personal für die Betreuung

Viele Diabeteszentren können ihre Planstellen für Ärztinnen und Ärzte sowie Diabetesberater nicht besetzen: "Kein einziges pädiatrisches Zentrum in Österreich erreicht derzeit den empfohlenen Schlüssel von je einem pädiatrischen Diabetologen und einem Diabetesberater pro 100 Kindern mit Typ-1-Diabetes", sagt Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Elke Fröhlich-Reiterer, Leiterin des Bereichs Diabetes und Endokrinologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Med Uni Graz. "Projekte wie MOKI DiAB KIDS zeigen, wie gute und kosteneffiziente Versorgung aussehen kann – trotz erfolgreicher Pilotphase ist das Projekt aber nur teilfinanziert und braucht dringend eine Regelfinanzierung."