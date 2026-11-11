Revolutionär: Dieser Kaugummi könnte Krebsviren vernichten

Forscher der University of Pennsylvania haben einen Kaugummi entwickelt, der gefährliche Krebsviren und -bakterien im Mund fast vollständig auslöscht und das schon nach der ersten Anwendung.

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Kopf-Hals-Tumoren gehören zu den gefährlichsten und am schnellsten wachsenden Krebsarten weltweit. Neben den bekannten Risikofaktoren wie Tabak und Alkohol gilt das Humane Papillomavirus (HPV) als einer der Haupttreiber dieser Erkrankung. Gleichzeitig verschlechtern bestimmte Mundbakterien die Überlebenschancen drastisch. Doch diese Gefahren könnte man in Zukunft vielleicht einfach "wegkauen".

Kaugummi gegen Krebs

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Henry Daniell an der School of Dental Medicine der University of Pennsylvania hat einen bedeutenden Durchbruch erzielt, der das Potenzial besitzt, die Onkologie und Zahnmedizin grundlegend zu verändern.

Kaugummi © Getty Images

Das Besondere an dem "Super-Kaugummi" ist die innovative Verbindung natürlicher Wirkstoffe mit modernster Biotechnologie. Die Forscher nutzten für die Herstellung ein Pulver aus der Helmbohne (Lablab-Bohne). Diese spezielle Pflanze enthält von Natur aus ein starkes antivirales Protein namens FRIL. Wenn der Patient den Kaugummi kaut, wird dieses Protein freigesetzt, bindet sich an die gefährlichen Viren im Speichel und hindert sie daran, in menschliche Zellen einzudringen.



Um die Abwehrkräfte des Kaugummis weiter zu stärken, fügten die Wissenschaftler ihm zusätzlich das antimikrobielle Peptid Protegrin-1 hinzu, welches effektiv gegen Bakterien vorgeht.

Bis zu 93 % der Viren vernichtet

Die im Fachjournal Scientific Reports veröffentlichten Ergebnisse einer Ex-vivo-Studie sind beeindruckend. In Tests mit Speichelproben von echten Kopf-Hals-Krebspatienten lieferte der Kaugummi sensationelle Zahlen.

Extrakte des biotechnologischen Kaugummis reduzierten die Menge des gefährlichen HPV-Virus im Speichel um ganze 93 Prozent (und in Mundspülproben um 80 Prozent)

Zwei stark krebstreibende Bakterienarten (Porphyromonas gingivalis und Fusobacterium nucleatum) wurden nach einer einzigen Dosis um über 99 Prozent – also fast auf null – reduziert.

Gute Bakterien bleiben verschont

Kaugummi © Getty Images

Herkömmliche Krebsbehandlungen wie die Strahlentherapie vernichten zwar den Krebs, zerstören aber gleichzeitig die gesamte schützende Mundflora, was oft zu extrem schmerzhaften Entzündungen und Pilzinfektionen führt. Der Kaugummi hingegen arbeitet intelligenter. Während die krankmachenden Viren und Bakterien vernichtet werden, bleiben die gesunden und nützlichen Bakterien (wie Streptokokken) im Mundraum unversehrt.

Ein Blick in die Zukunft der Krebsprävention

Auch wenn man diesen Kaugummi heute noch nicht im Supermarkt oder in der Apotheke kaufen kann, ist das Potenzial groß. Das Team um Dr. Daniell sieht in der pflanzlichen, kostengünstigen Technologie eine realistische Möglichkeit, die Ansteckung von Mensch zu Mensch in Zukunft zu verhindern und eine unkomplizierte, alltagstaugliche Ergänzung zu bestehenden Krebstherapien zu bieten.

Wichtig ist, dass die Ergebnisse aus Laboruntersuchungen von Patientenproben stammen und nicht aus klinischen Studien, in denen die Probanden den Kaugummi gekaut haben. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob dieselben Effekte auch im menschlichen Mund auftreten und ob eine Verringerung dieser Mikroben die Behandlungsergebnisse bei Krebserkrankungen sinnvoll verbessern kann.