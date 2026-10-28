Weniger Protein, gesünder altern? Diese Studie stellt den Protein-Hype infrage

Protein gilt als Schlüssel für Muskeln, Fitness und gesundes Altern. Doch eine neue wissenschaftliche Übersichtsarbeit stellt den aktuellen Eiweiß-Hype infrage: Weniger Protein könnte bestimmte Alterungsprozesse positiv beeinflussen.

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Proteinriegel, Proteinpudding, Eiweißpulver: Proteine sind längst nicht mehr nur für Sportler:innen ein Thema. Auch wer gesund und möglichst lange leben möchte, bekommt häufig den Rat, besonders viel Eiweiß zu essen. Doch eine neue wissenschaftliche Übersichtsarbeit stellt genau diesen Trend infrage. Die im Fachjournal Cell Press Blue veröffentlichte Analyse legt nahe, dass eine geringere Proteinzufuhr bestimmte Stoffwechselprozesse positiv beeinflussen und gesundes Altern fördern könnte.

Was die Forschenden herausgefunden haben

Die Arbeit von Bailey A. Knopf und Dudley W. Lamming von der University of Wisconsin–Madison erschien 2026 und wertet mehr als 350 wissenschaftliche Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Proteinaufnahme, Alterungsprozessen und Langlebigkeit aus. Es handelt sich also nicht um ein einzelnes Experiment, in dem Menschen weniger Protein essen mussten, sondern um eine Übersichtsarbeit, die vorhandene Forschung zusammenführt.



Die zentrale Erkenntnis: Eine geringere Proteinzufuhr könnte bestimmte Stoffwechselprozesse günstig beeinflussen und die gesunde Lebensspanne verlängern. Besonders deutlich sind die Hinweise aus Untersuchungen an Hefen, Fliegen und Nagetieren. Bei Menschen gibt es ebenfalls erste interessante Ergebnisse, doch ob weniger Protein tatsächlich dazu führt, dass wir länger leben, ist noch nicht geklärt.

Warum weniger Eiweiß den Alterungsprozess beeinflussen könnte

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Proteine sind lebensnotwendig. Sie helfen beim Aufbau und Erhalt von Muskeln, sind Bestandteil von Enzymen und unterstützen zahlreiche Körperfunktionen. Entscheidend ist allerdings nicht nur, wie viel Eiweiß wir essen, sondern auch, welche Aminosäuren wir aufnehmen und wie unser Körper auf die Nährstoffe reagiert.



Die Forschenden beschreiben mehrere mögliche Mechanismen:

Weniger Wachstumsreize: Eine geringere Proteinzufuhr kann Signalwege beeinflussen, die Wachstum und Zellstoffwechsel steuern. Eine veränderte Aktivität dieser Signalwege wird mit Alterungsprozessen in Verbindung gebracht.

Einfluss auf den Stoffwechsel: In Tiermodellen kann eine proteinärmere Ernährung den Energieverbrauch und die Blutzuckerregulation verbessern.

Das Hormon FGF21: Bei geringer Proteinzufuhr kann der Körper mehr von diesem Hormon bilden. Tierstudien bringen FGF21 mit einem verbesserten Stoffwechsel und einer längeren Lebensspanne in Verbindung. Auch beim Menschen wurden erhöhte FGF21-Werte bei niedriger Proteinzufuhr beobachtet.

Das bedeutet allerdings nicht, dass weniger Protein automatisch weniger Zellschäden oder ein längeres Leben garantiert. Die beschriebenen Mechanismen liefern mögliche Erklärungen, aber keinen endgültigen Beweis für eine lebensverlängernde Wirkung beim Menschen.

Nicht alle Proteine sind gleich

Besonders interessant ist, dass sich die Analyse nicht nur mit der Gesamtmenge an Eiweiß beschäftigt, sondern auch mit einzelnen Aminosäuren. Die Forschenden heben Methionin, Isoleucin und Valin hervor. Diese essenziellen Aminosäuren sind für den Körper notwendig, könnten in bestimmten Mengen und unter bestimmten Bedingungen aber auch Stoffwechselprozesse beeinflussen, die mit dem Altern zusammenhängen.

Was bedeutet das für den Protein-Hype?

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Proteinangereicherte Lebensmittel sind überall erhältlich, von Müslis über Joghurts bis hin zu Getränken. Gleichzeitig wird eine höhere Eiweißzufuhr häufig empfohlen, um Muskeln aufzubauen, beim Abnehmen zu helfen oder im Alter Muskelmasse zu erhalten.



Die neue Übersichtsarbeit stellt diese Vorteile nicht grundsätzlich infrage. Sie zeigt vielmehr, dass die optimale Proteinzufuhr vom jeweiligen Menschen abhängen könnte. Wer regelmäßig Krafttraining betreibt, hat andere Bedürfnisse als jemand, der sich kaum bewegt. Auch ältere Menschen, die Muskelmasse verlieren oder ein erhöhtes Risiko für Mangelernährung haben, müssen besonders auf eine ausreichende Versorgung achten.



Die Botschaft lautet also nicht: Iss möglichst wenig Protein. Sondern: Mehr ist nicht automatisch besser. Wer bereits ausreichend Eiweiß zu sich nimmt, profitiert nicht zwangsläufig von zusätzlichen Proteinprodukten.