Herbstblues? Diese unterschätzte Sportart hebt die Stimmung sofort

Es wird früher dunkel, die Temperaturen sinken und die Stimmung gleich mit. Gerade in der kalten Jahreszeit fühlen sich viele Menschen niedergeschlagen. Doch eine überraschende Sportart könnte Abhilfe schaffen und das ganz ohne anstrengendes Training oder hohe Kosten.

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Wenn die Laune sinkt, die Müdigkeit zunimmt und die Antriebslosigkeit steigt, rollen sich viele am liebsten mit einer Decke auf dem Sofa ein. Doch es gibt ein Gegenmittel, das in seiner Wirkung völlig unterschätzt wird: Die Rede ist von Nordic Walking. Ja, genau die Sportart mit den Stöcken. Oft als "Pensionistensport" belächelt, entpuppt sich das flotte Gehen als echtes Wundermittel für die mentale Gesundheit.

Wissenschaft bestätigt: Nordic Walking wirkt und das erstaunlich schnell

Dass Sport gut für die Psyche ist, ist kein Geheimnis. Doch wie wirksam Nordic Walking wirklich ist, hat eine aktuelle Studie aus Frankreich gezeigt. Forscher untersuchten 64 Erwachsene, die unter mittelschweren bis schweren Depressionen litten. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe absolvierte zehn Wochen lang zweimal wöchentlich ein einstündiges, angeleitetes Nordic-Walking-Training, während die andere als nicht-aktive Kontrollgruppe diente.

Nordic Walking © Getty Images

Das verblüffende Ergebnis: Bereits nach fünf Wochen verbesserten sich die depressiven Symptome in der Nordic-Walking-Gruppe drastisch. Der Depressions-Score sank im Durchschnitt signifikant ab, während in der Kontrollgruppe fast alles beim Alten blieb. Die Forscher kamen zu dem Schluss: Nordic Walking hat einen massiven therapeutischen Nutzen, der sogar erstaunlich früh einsetzt.

Darum ist Nordic Walking ein Stimmungsmacher

Warum aber funktioniert ausgerechnet das Walken mit Stöcken so gut gegen das saisonale Stimmungstief und echte depressive Verstimmungen? Dafür gibt es mehrere Gründe:

Der Licht-Kick gegen das Melatonin-Tief: Der klassische Herbstblues entsteht oft durch einen Mangel an Tageslicht. Der Körper produziert in der dunklen Jahreszeit vermehrt das Schlafhormon Melatonin und fährt die Produktion des Glückshormons Serotonin herunter. Nordic Walking an der frischen Luft durchbricht diesen Teufelskreis. Selbst an bewölkten Tagen tankst du draußen genug Licht, um deinen Serotoninspiegel wieder anzukurbeln.

Optimales Training ohne Überforderung: Durch den Einsatz der Stöcke trainierst du nicht nur die Beine, sondern nutzt fast deine gesamte Körpermuskulatur. Der Puls kommt in einen moderaten aeroben Bereich (etwa 65 bis 75 Prozent der Maximalherzfrequenz), der laut Studien als besonders wirksam gegen Depressionen gilt.

Der Rhythmus macht den Kopf frei: Die überkreuzte, beidseitige Bewegung von Armen und Beinen beim Walken hat fast schon meditative Züge. Diese Rhythmik hilft dem Gehirn nachweislich dabei, das Stresshormon Cortisol abzubauen und ständiges, negatives Grübeln zu stoppen.

Geringe Einstiegshürde: Wenn man ohnehin antriebslos ist, kostet Joggen oft zu viel Überwindung. Nordic Walking ist gelenkschonend, weniger einschüchternd und für Sportanfänger jeden Alters sofort machbar.

3 Tipps für deinen Start in den Herbst

Nordic Walking © Getty Images

Bist du bereit, dem Herbstblues davonzulaufen? Mit diesen simplen Tricks machst du alles richtig: