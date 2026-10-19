Mit diesem selbstgemachten Immundrink wirst du blitzschnell wieder fit

Wenn der Hals anfängt zu kratzen und man sich schlapp fühlt, ist schnelle Hilfe gefragt. Doch bevor du zur Apotheke eilst, wirf lieber einen Blick in deine Küche.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Temperaturen sinken, der Wind pfeift um die Ohren und egal, wo man hinhört: Es wird geschnieft, gehustet und die Nase geputzt. Keine Frage, die Erkältungssaison hat uns wieder fest im Griff. Höchste Zeit, deinem Immunsystem etwas Gutes zu tun. Mit diesem einfachen, selbstgemachten Zaubertrank aktivierst du deine Abwehrkräfte und bist im Handumdrehen wieder fit.

Diese Zutaten wirken wie ein Immunbooster

Ingwer © Getty Images/Westend61

Diese Zutaten sagen den Viren den Kampf an:

Ingwer: Die absolute Power-Wurzel: Ingwer enthält Scharfstoffe (wie Gingerole), die entzündungshemmend und antioxidativ wirken. Er heizt dir von innen richtig ein, regt die Durchblutung an und bekämpft Viren auf natürliche Weise.

Zitrone & Orange: Absolute Vitamin-C-Bomben. Sie fangen freie Radikale ab und stärken das Immunsystem für den Kampf gegen die fiesen Erkältungsviren.

Kurkuma & schwarzer Pfeffer: Kurkuma ist eines der stärksten natürlichen Antioxidantien. Eine kleine Prise schwarzer Pfeffer sorgt dafür, dass dein Körper das wertvolle Curcumin aus der Kurkuma-Wurzel optimal aufnehmen kann.

Honig: Beruhigt den gereizten Hals und bringt eine natürliche, antibakterielle Süße in den Drink.

Der ultimative Immun-Shot

Dieser Power-Drink ist in weniger als 10 Minuten zubereitet und hält sich in einer verschlossenen Flasche im Kühlschrank locker bis zu einer Woche. Du brauchst:

Zutaten für ca. 500 ml 100 g Bio-Ingwer

2 Bio Zitronen

2 Stk. Orangen

1 TL Kurkumapulver

1 Prise schwarzer Pfeffer

1-2 EL Honig Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 10 Min. Personen: 1

Zubereitung

Wasche den Ingwer gründlich ab. Wenn du Bio-Ingwer verwendest, kannst du die Schale sogar dranlassen. Alternativ kannst du die Schale ganz einfach mit der Kante eines Teelöffels abkratzen. Schneide den Ingwer anschließend in grobe Stücke. Presse die Zitronen und die Orangen aus und fange den fruchtigen Saft auf. Gib die Ingwerstücke zusammen mit dem Zitrussaft, dem Kurkuma, dem Pfeffer und dem Honig in einen leistungsstarken Mixer. Püriere alles kräftig durch, bis eine gleichmäßige, leuchtend gelbe Flüssigkeit entsteht. Gieße die Mischung durch ein feines Sieb, um die groben Fasern des Ingwers herauszufiltern. Fülle deinen Immun-Drink in eine saubere, sterile Glasflasche.

So wendest du den Immun-Booster richtig an

Immon-Booster © Getty Images

Um perfekt vorzubeugen, reicht bereits ein kleines Schnapsglas (ca. 20 bis 40 ml) pro Tag. Am besten trinkst du den Shot direkt morgens nach dem Aufstehen. Er macht dich wacher als ein Espresso und bringt deine Verdauung und dein Immunsystem sofort auf Hochtouren. Ist dir der Drink pur zu scharf? Kein Problem: Du kannst den Shot auch einfach in eine Tasse mit heißem Wasser kippen und als wärmenden Tee genießen.

Tipp für empfindliche Mägen: Trinke den Shot nicht auf komplett nüchternen Magen, falls die Schärfe des Ingwers dir Unwohlsein bereitet, sondern genehmige dir vorher eine Kleinigkeit zum Frühstück.