So wäschst du deine Hände richtig

Mit dem Internationalen Händewaschtag am 15. Oktober soll das Bewusstsein für effizientes Händewaschen geschärft werden.

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Händewaschen ist wichtig. Das wissen wir seit unserer frühesten Kindheit: Vor dem Essen schicken Eltern ihre Kinder zum Händewaschen, nach dem Klo sowieso und am besten auch, wenn wir mit den Öffis unterwegs waren. Je kleiner die Kinder, desto öfter werden sie im Laufe eines Tages zum Händewaschen geschickt - irgendeinen Dreck greifen sie (fast) immer an.

Internationaler Händewaschtag

Um die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, die Hände regelmäßig zu waschen, rief "The Global Handwashing Partnership" (ein Zusammenschluss aus internationalen Organisationen wie UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Weltbank und diversen Unternehmen) 2008 den Internationalen Händewaschtag ins Leben, der seither jedes Jahr am 15. Oktober begangen wird.

Darum ist Händewaschen so wichtig

Wir sind mit Sätzen wie "ein bisschen Schmutz hat noch keinem geschadet" oder "Dreck reinigt den Magen" aufgewachsen. Tatsache ist aber: Krankheitserreger wie Viren und Bakterien werden zu 80 Prozent über die Hände übertragen. Handhygiene ist daher nicht nur in der Erkältungssaison das A und O, um das Immunsystem zu entlasten.

Wie wäscht man richtig?

Spätestens während der Corona-Pandemie sollte wirklich jeder gelernt haben, wie man die Hände richtig reinigt. Wenn man sich auf einer öffentlichen Toilette umschaut, keimt aber schnell der Verdacht, dass dieses Wissen bei vielen wieder in Vergessenheit geraten ist. Worauf kommt es also beim Händewaschen an? So geht's:

Halte deine Hände unter fließendes Wasser und spüle sie gründlich ab. Ob das Wasser kalt oder heiß ist, macht übrigens keinen Unterschied. Für deine Haut ist lauwarmes Wasser optimal. Nimm ausreichend Seife und verteile sie rundum auf den Händen, bis sie schön schäumt. Jetzt reibst du die wichtigsten Stellen deiner Hände gut ein. Dazu gehören: die Handrücken, die Fingerzwischenräume, die Daumen sowie die Fingerspitzen und Nägel. Am Ende spülst du die Seife sorgfältig ab, bis keine Seifenreste mehr vorhanden sind, und trocknest die Hände ordentlich ab.

Um auf öffentlichen Toiletten auf Nummer sicher zu gehen, drehen Sie den Wasserhahn nie mit den frisch gewaschenen Händen ab. Benutzen Sie lieber den Ellbogen oder ein Papierhandtuch.