Die indische Kletterpflanze Gymnema sylvestre wird in der ayurvedischen Medizin seit Jahrhunderten verwendet.

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Die Vorsätze sind gut, aber die Verlockungen sind stärker. Rund um Weihnachten ist es besonders schwer, Süßem zu widerstehen. Der Geruch von frischen Keksen liegt in der Luft, am Christkindlmarkt gibt es frische gebrannte Mandeln, die einfach zu gut aussehen, und dann kommt auch noch der Nikolo mit einem Haufen Schokolade im Gepäck. Ganz zu schweigen von dem versteckten Zucker in Glühwein, Punsch oder Gingerbread Latte und Co. Wie soll man da ständig nein sagen?

Der Wille ist da ...

... aber die Verführung auch. Viele denken sich in der Früh beim Aufstehen, dass sie heute aber wirklich nicht naschen, um dann zu Mittag wieder einzuknicken. Wenn es nur ein Zaubermittel gäbe, das uns die Lust auf Süßes nimmt. Wir haben gute Nachrichten: Das gibt es tatsächlich und es ist sogar ein ganz natürliches Mittel. Die Pflanze, die das kann, heißt Gymnema sylvestre und wird auch "der Zuckerzerstörer" genannt. Das grüne Wundermittel aus der Botanik wächst in Indien und reduziert das Verlangen nach Süßem.

So wirkt der Zuckerzerstörer

Die Pflanze Gymnema sylvestre enthält unter anderem das Protein Gurmarin sowie sogenannte Gymnemasäuren. Letztere können die Süßrezeptoren auf der Zunge vorübergehend blockieren – ihre Wirkung hält beim Menschen etwa 30 bis 60 Minuten an. Die Folge: Süßes schmeckt weniger intensiv, im besten Fall sogar beinahe neutral. Dadurch kann auch die Lust auf zuckerhaltige Speisen sinken und es fällt möglicherweise leichter, auf Süßigkeiten zu verzichten. Vor allem wenn du deine Ernährungsgewohnheiten umstellen möchtest, könnte dich die Pflanze dabei unterstützen, deinen Süßigkeitenkonsum zu reduzieren. Denn Zucker aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn und kann das Verlangen nach mehr Süßem verstärken.

Der "Zuckerzerstörer" wird in der ayurvedischen Medizin schon seit tausenden Jahren genutzt. Neue Studien deuten darauf hin, dass die indische Pflanze nicht nur den Heißhunger auf Süßigkeiten stoppt, sondern auch den Blutzuckerspiegel und den Stoffwechsel beeinflussen kann.

Woher nehmen?

Nachdem Gymnema sylvestre in Indien heimisch ist, können wir nicht mal schnell in den Garten gehen, um ein paar Blätter zu pflücken. Das ist auch gar nicht nötig. Denn auch in unseren Breitengraden hat sich die Wirkung der Pflanze bereits herumgesprochen und es gibt Produkte, die die Wirkstoffe dieser Pflanze beinhalten. "Sunday Natural" nutzt Gumar zum Beispiel in seinem Sweet Guard Liposomal Spray, das Süßem den Reiz nimmt.