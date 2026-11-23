Doch wie viel Eiweiß braucht unser Körper wirklich und bringt eine Extraportion tatsächlich mehr Muskeln oder beim Abnehmen Vorteile? Wir zeigen dir, was wissenschaftliche Studien dazu sagen und wann der Trend eher Marketing als Notwendigkeit ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Proteinriegel, High-Protein-Pudding, Eiweißbrot und sogar Protein-Eis: Im Supermarkt scheint mittlerweile kaum ein Lebensmittel ohne zusätzlichen Eiweiß-Boost auszukommen. Auch auf Social Media wird Protein als Schlüssel zu Muskelaufbau, Gewichtsverlust und einem gesunden Körper gefeiert. Doch wie viel Eiweiß brauchen wir tatsächlich?

Warum ist Protein plötzlich überall?

Protein ist längst nicht mehr nur ein Thema für Bodybuilder:innen und Fitnessfans. Der Nährstoff hat sich zu einem der größten Ernährungstrends entwickelt. Lebensmittelhersteller reagieren darauf mit einer immer größeren Auswahl an Produkten, die mit einem besonders hohen Eiweißgehalt werben. Vom Pudding über Müsli bis hin zu Chips und Schokolade wird mittlerweile fast alles als High-Protein-Variante angeboten.



Dahinter steckt auch ein nachvollziehbarer Ernährungsansatz: Eiweiß ist für den Körper unverzichtbar. Es liefert Aminosäuren, die unter anderem für den Aufbau und Erhalt von Muskeln, die Reparatur von Gewebe sowie die Bildung von Enzymen und Hormonen benötigt werden. Außerdem kann Protein länger sättigen als Kohlenhydrate oder Fett. Doch daraus folgt nicht automatisch, dass wir möglichst viel davon essen sollten.

Wie viel Protein braucht der Körper wirklich?

. © Getty Images

Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfiehlt für gesunde Erwachsene eine tägliche Proteinzufuhr von 0,83 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einer Person mit 70 Kilogramm entspricht das rund 58 Gramm Protein am Tag. Dieser Wert soll den Bedarf der allermeisten gesunden Erwachsenen abdecken.



Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Person unabhängig von Alter, Bewegung und Lebenssituation exakt dieselbe Menge benötigt. Wer regelmäßig Sport treibt, Muskeln aufbauen möchte oder im höheren Alter Muskelmasse erhalten will, kann von einer höheren Proteinzufuhr profitieren.



In der Sporternährung werden deshalb häufig Mengen von etwa 1,2 bis 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht diskutiert. Für eine 70 Kilogramm schwere Person wären das zwischen 84 und 112 Gramm täglich. Eine allgemeingültige Empfehlung für alle Menschen ist dieser Bereich allerdings nicht.

Was sagen Studien zum Muskelaufbau?

Hier ist die Studienlage vergleichsweise eindeutig: Protein unterstützt den Muskelaufbau, allerdings vor allem in Kombination mit regelmäßigem Krafttraining.



Eine große Meta-Analyse, die 49 Studien mit insgesamt 1.863 Teilnehmer:innen untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass eine zusätzliche Proteinzufuhr die Zuwächse bei Muskelmasse und Kraft während längerfristigen Krafttrainings unterstützen kann. Besonders interessant: Der zusätzliche Effekt nahm ab einer täglichen Aufnahme von ungefähr 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht deutlich ab. Mehr Eiweiß führte in dieser Untersuchung also nicht automatisch zu mehr Muskelwachstum.



Das bedeutet: Wer regelmäßig Krafttraining macht, kann mit einer ausreichenden Proteinzufuhr seine Fortschritte unterstützen. Einfach nur Proteinshakes zu trinken, ohne die Muskeln entsprechend zu beanspruchen, führt hingegen nicht automatisch zu mehr Muskelmasse.

Hilft eine proteinreiche Ernährung beim Abnehmen?

Protein wird auch häufig als Geheimwaffe gegen überschüssige Kilos beworben. Tatsächlich gibt es wissenschaftliche Hinweise darauf, dass eiweißreiche Mahlzeiten beim Abnehmen unterstützen können. Der Grund: Protein sättigt vergleichsweise gut und kann dabei helfen, das Hungergefühl zwischen den Mahlzeiten zu reduzieren. Außerdem benötigt der Körper mehr Energie, um Eiweiß zu verdauen und zu verarbeiten, als beispielsweise Kohlenhydrate oder Fett. Dieser Effekt wird als thermischer Effekt der Nahrung bezeichnet.



Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2025, die 54 randomisierte kontrollierte Studien berücksichtigte, fand bei proteinreicheren Ernährungsformen Vorteile bei Gewichts- und Fettverlust sowie bei einigen kardiometabolischen Messwerten. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass eine höhere Proteinzufuhr während einer kalorienreduzierten Ernährung hilfreich sein kann. Wichtig ist aber: Protein allein lässt keine Kilos verschwinden. Entscheidend bleibt die gesamte Energiebilanz. Wer mehr Protein isst, als der Körper benötigt, nimmt dadurch nicht automatisch ab. Besonders sinnvoll kann eine ausreichende Eiweißzufuhr während einer Diät sein, wenn gleichzeitig Krafttraining betrieben wird, um Muskelmasse möglichst gut zu erhalten.

Ist zu viel Protein ungesund?

Closeup of young Asian man preparing protein shake at modern home. Diet and healthy food morning routine concept. © Getty Images

Rund um den Protein-Hype taucht auch immer wieder die Frage auf, ob eine besonders eiweißreiche Ernährung den Nieren schaden kann. Bei gesunden Menschen gibt es bisher keine überzeugenden Belege dafür, dass eine höhere Proteinzufuhr innerhalb der untersuchten Mengen grundsätzlich zu Nierenschäden führt. Eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 im "American Journal of Clinical Nutrition" beschäftigte sich genau mit den häufig geäußerten Bedenken rund um eine hohe Proteinzufuhr. Die Autor:innen kamen zu dem Schluss, dass viele der vermuteten gesundheitlichen Schäden bislang nicht ausreichend wissenschaftlich belegt sind.



Das bedeutet allerdings nicht, dass unbegrenzt viel Protein empfehlenswert ist. Für Menschen mit bestehenden Nierenerkrankungen kann eine hohe Eiweißzufuhr problematisch sein und sollte individuell medizinisch abgestimmt werden. Auch bei gesunden Menschen ist eine ausgewogene Ernährung sinnvoller, als möglichst hohe Proteinmengen anzustreben. Eine weitere aktuelle Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2026 zeigt zudem, dass bei einigen Fragen rund um die optimale Proteinzufuhr noch Forschungsbedarf besteht. Dazu zählen unter anderem die langfristigen Auswirkungen sehr hoher Mengen und die Frage, welche Mengen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen tatsächlich ideal sind.

Proteinpulver, Riegel und High-Protein-Pudding: Brauchen wir das alles?

Die kurze Antwort lautet: Nein. Proteinprodukte können praktisch sein, wenn du deinen Eiweißbedarf über normale Mahlzeiten nur schwer deckst oder nach dem Training eine unkomplizierte Proteinquelle suchst. Notwendig sind sie für die meisten Menschen aber nicht.

Protein ist wichtig, aber mehr ist nicht automatisch besser

Der aktuelle Protein-Hype kommt nicht von ungefähr: Eiweiß ist ein essenzieller Nährstoff, unterstützt den Muskelaufbau und kann beim Sättigungsgefühl sowie beim Erhalt von Muskelmasse während einer Diät helfen. Besonders Menschen, die regelmäßig Krafttraining machen, können von einer höheren Zufuhr profitieren.