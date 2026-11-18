Morgen ist es so weit: "Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November. Während Fans die Stunden bis zur Rückkehr nach Vice City zählen, kursiert bereits eine Diagnose: die "Gaming-Grippe". Doch wie kommt man tatsächlich zu einem freien Tag für GTA 6?

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Am Donnerstag um Mitternacht wird "GTA 6" in Österreich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S freigeschaltet. Für manche beginnt damit eine lange Nacht. Andere hätten am liebsten gleich den gesamten Arbeitstag frei, um mit Lucia und Jason durch den fiktiven US-Bundesstaat Leonida zu ziehen. In sozialen Netzwerken hat die Vorfreude sogar einen eigenen Namen für spontane Krankmeldungen hervorgebracht: "GTA-Grippe".

GTA-Hype erreicht die Büros

Dass es nicht nur bei Witzen bleibt, legen Zahlen aus den USA nahe. Laut einer Auswertung des Personalsoftware-Anbieters BambooHR liegen die Urlaubsanträge für den 19. November um rund 13 Prozent über jenen vergleichbarer Tage in den beiden Vorjahren. In einer begleitenden Befragung gab etwa jeder fünfte Angestellte an, sich für die Veröffentlichung freinehmen zu wollen. Wie viele Menschen in Österreich wegen GTA 6 tatsächlich daheim bleiben, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Der unauffälligste Trick? Ehrlich frei nehmen

Wer den Launch-Tag vor der Konsole verbringen möchte, braucht keine erfundene Fiebergeschichte. Ein Urlaubstag, vereinbarter Zeitausgleich oder eine abgesprochene Änderung der Arbeitszeit schaffen Platz für Vice City. Was du an deinem freien Tag vorhast, musst du dabei nicht zur großen Büro-Ankündigung machen. Ein schlichtes "Ich würde am Donnerstag gerne frei nehmen" reicht als Anfrage völlig aus.

Spontan ist das einen Tag vor dem Release allerdings nicht überall machbar: Urlaub und Zeitausgleich müssen in Österreich grundsätzlich mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Wer keine Zusage bekommt, kann das Spiel nach Feierabend starten – und bis dahin einen Bogen um Spoiler machen.

Vorsicht! Falsche Krankmeldung kann nach hinten losgehen

Sich gesund krankzumelden, ist keine harmlose Abkürzung. Ein Krankenstand setzt Arbeitsunfähigkeit voraus; Arbeitgeber dürfen laut Arbeiterkammer auch für einen einzigen Tag eine ärztliche Bestätigung verlangen. Wer wirklich krank ist, soll sich selbstverständlich krankmelden. Wer bloß unbedingt als Erster durch Vice City fahren will, fährt mit einer ehrlichen freien Zeit besser.

Und vielleicht ist das ohnehin der beste Plan: Am Freitag warten Lucia, Jason und Leonida schließlich immer noch.