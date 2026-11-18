Wenn die Nase läuft und der Hals kratzt schwören viele auf Omas Hühnersuppe. Tatsächlich kann die wärmende Suppe Beschwerden lindern, allerdings kommt es dabei auf eine entscheidende Zutat an.

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Es ist der Klassiker: Kaum kündigt sich eine Erkältung an, steht bei vielen Familien ein dampfender Teller Hühnersuppe auf dem Tisch. Schon unsere Großmütter wussten: Eine kräftige Brühe mit zartem Hühnerfleisch und frischem Gemüse tut einfach gut. Damit hatte Oma sogar recht. Allerdings kommt es nicht nur auf das Huhn an.

Das Geheimnis steckt im Gemüse

Hühnersuppe © Getty Images

Wer eine wirklich aromatische und nährstoffreiche Hühnersuppe kochen möchte, sollte vor allem eines nicht vergessen: Suppengemüse.

Karotten, Sellerie, Lauch und Zwiebeln bringen nicht nur Geschmack in den Topf. Sie liefern auch wertvolle Nährstoffe und pflanzliche Inhaltsstoffe. Karotten enthalten beispielsweise Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A. Lauch und Zwiebeln liefern verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Für den extra Immun-Kick sollten diese Zutaten nicht fehlen:

Frischer Ingwer: Die enthaltenen Gingerole wirken wie sanftes, pflanzliches Ibuprofen gegen Kopf- und Gliederschmerzen.

Die enthaltenen Gingerole wirken wie sanftes, pflanzliches Ibuprofen gegen Kopf- und Gliederschmerzen. Knoblauch: Liefert antibakterielle Schwefelverbindungen und Senföle für freie Atemwege.

Liefert antibakterielle Schwefelverbindungen und Senföle für freie Atemwege. Frische Petersilie (ganz zum Schluss!): Hitze zerstört Vitamin C. Gib gehackte Petersilie erst direkt beim Servieren über den dampfenden Teller.

Zusammen mit dem Hühnerfleisch entsteht eine nahrhafte Mahlzeit, die den Körper mit Flüssigkeit, Eiweiß und unterschiedlichen Nährstoffen versorgt.

Warum eine heiße Hühnersuppe tatsächlich guttun kann

Beim Löffeln einer warmen Suppe steigt Wasserdampf auf. Die warme Flüssigkeit kann die Schleimhäute in Mund und Rachen angenehm befeuchten. Gleichzeitig versorgt die Brühe den Körper mit Flüssigkeit. Das kann helfen, zähen Schleim zu verflüssigen und das unangenehme Gefühl bei verstopfter Nase vorübergehend zu lindern.

Besonders interessant: Eine häufig zitierte Laboruntersuchung von Dr. Stephen Rennard von der University of Nebraska deutet darauf hin, dass Hühnersuppe bestimmte Entzündungsprozesse beeinflussen könnte. Ob dieser Effekt auch bei erkälteten Menschen tatsächlich auftritt, ist jedoch noch nicht ausreichend geklärt.

So gelingt die perfekte Hühnersuppe bei Erkältung

Hühnersuppe © Getty Images/Cavan Images RF

Wer seinem Körper eine warme, kräftige Mahlzeit gönnen möchte, kann mit diesem einfachen Rezept nichts falsch machen.

Zutaten für vier Portionen 1 Suppenhuhn

2 Karotten

1 Stk. Sellerie

1 Stange Lauch

1 Zwiebel

1-2 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

2 Lorbeerblätter

Frischer Ingwer

1 Prise Pfeffer, Salz

2,5-3 Liter Wasser Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 2 Std. Personen: 4

Zubereitung

Das Suppenhuhn gründlich abspülen und in einen großen Topf geben. Mit kaltem Wasser bedecken und langsam erhitzen. Karotten, Sellerie, Lauch und Zwiebel putzen, grob schneiden und hinzufügen. Lorbeerblätter und Pfefferkörner dazugeben. Alles bei niedriger Hitze etwa 90 Minuten bis zwei Stunden köcheln lassen, bis das Hühnerfleisch gar und zart ist. Das Huhn herausnehmen, das Fleisch von den Knochen lösen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Brühe nach Geschmack würzen, das Fleisch wieder hineingeben und nach Wunsch Suppennudeln mitkochen. Zum Schluss mit frisch gehackter Petersilie verfeinern.

Die Hühnersuppe ist kein Medikament und ersetzt keine medizinische Behandlung. Trotzdem gibt es gute Gründe, warum sie seit Generationen als Hausmittel beliebt ist: Sie wärmt, liefert Flüssigkeit, schmeckt angenehm und versorgt den Körper mit wichtigen Nährstoffen.