Knochenbrühe statt Kaffee: Neues Winter-Pop-up auf der Praterstraße

Vergiss Matcha-Latte und Cappuccino. Diesen Winter wärmt man sich auf der Praterstraße mit dampfender Rinder-, Hühner- oder Pilzbrühe im praktischen To-go-Becher.

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Wenn die Temperaturen sinken, gehört ein wärmender Coffee to go für viele ganz selbstverständlich dazu. Doch in der Leopoldstadt bekommt das winterliche Aufwärmritual jetzt Konkurrenz: Ein neues Pop-up-Konzept sagt Kaffee und Matcha den Kampf an. Der Gegentrend? Langsam gekochte Knochenbrühe, die von innen wärmt und für eine Extraportion Wohlgefühl sorgt.

Der EisBazar wird zum Suppen-Tempel

Wo im Sommer noch Eis geschleckt wurde, strömt nun der Duft von kräftiger Brühe auf die Straße. Seit dem 1. November 2026 gastiert das Winter-Pop-Up "Broff" in den Räumlichkeiten des Eissalons EisBazar auf der Praterstraße 12 (Wien-Leopoldstadt). Bis Ende Februar 2027 nutzen die Macherinnen die Winterpause der Eisdiele, um die Wienerinnen und Wiener mit einem Konzept aufzuwärmen, das man sonst als Trend eher in New York oder Kopenhagen vermuten würde.

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Die Köpfe hinter "Broff"

Hinter dem Projekt stehen Indira Abeldi und Chloé Bester. Die beiden Gründerinnen haben sich bei ihrer gemeinsamen Arbeit im Klimabereich kennengelernt. Nachhaltigkeit, Regionalität und bewusster Konsum sind für sie keine leeren Phrasen, sondern gelebte Philosophie.

Die Idee hat auch persönliche Wurzeln: Indira, die in Kasachstan geboren wurde und seit 14 Jahren in Wien lebt, erinnert sich gerne an die wärmende "Sorpa" (eine traditionelle Fleischbrühe) ihrer Kindheit. Chloé, die aus Südafrika stammt und in den Niederlanden aufwuchs, kochte selbst oft und gerne Brühe aus Resten. Nach ihrer Teilnahme am Food-Lab-Programm der Wirtschaftsagentur Wien haben sie ihr gemeinsames Projekt nun auf die Straße gebracht.

Das Menü: Von Weiderind bis Steinpilz

Gemeinsam mit Karma Food aus Klosterneuburg (wo die Suppen auch produziert werden) haben die Gründerinnen Rezepte entwickelt, die Zeit, Liebe und beste österreichische Zutaten erfordern. Zur Auswahl stehen drei Sorten:

Rinderknochenbrühe: Aus oberösterreichischem Weiderind, die acht Stunden vor sich hin köchelt, um alle wertvollen Nährstoffe zu extrahieren.

Aus oberösterreichischem Weiderind, die acht Stunden vor sich hin köchelt, um alle wertvollen Nährstoffe zu extrahieren. Hühnerbrühe: Aus steirischen Bio-Freilandhühnern für den klassischen Soulfood-Faktor.

Aus steirischen Bio-Freilandhühnern für den klassischen Soulfood-Faktor. Pilzbrühe: Die vegetarische/vegane Alternative besticht durch ein kräftiges Aroma von Steinpilzen

Das Besondere: An einer eigenen "Spice Bar" lässt sich die Brühe mit verschiedenen Gewürzen ganz nach persönlichem Geschmack verfeinern. Auf klassische Suppeneinlagen wird bewusst verzichtet – schließlich soll die Brühe als wärmendes Getränk überzeugen und nicht zur vollwertigen Mahlzeit werden.

Brühe statt Kaffee

Kaffee macht wach, keine Frage. Aber Knochenbrühe punktet mit ganz anderen Superkräften. Sie ist nahrhaft, liefert Energie ohne den Koffein-Crash und ist durch ihre wertvollen Inhaltsstoffe ein echter Segen für die Darmgesundheit und das Immunsystem. Genau das Richtige also, um gesund und von innen gewärmt durch den kalten Wiener Winter zu kommen.

Ein Blick in die Zukunft

Noch bis Ende Februar 2027 kann man sich bei "Broff" auf der Praterstraße seinen flüssigen Immun-Booster schnappen. Doch die Visionen der beiden Gründerinnen gehen bereits über das Winter-Pop-Up hinaus: Wenn sich das Konzept bewährt, soll im nächsten Jahr ein permanenter Standort in Wien eröffnet werden.