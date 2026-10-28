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Das schnellste Kürbisrezept aller Zeiten rettet deinen Feierabend
Der Herbst ist da und die Lust auf gemütliche Wohlfühlgerichte steigt – nur die Zeit zum Kochen fehlt oft. Dieses schnelle Kürbisrezept ist die perfekte Lösung für stressige Feierabende: Gerösteter Hokkaido trifft auf knusprige Kichererbsen, cremigen Feta, Granatapfelkerne und ein würziges Tahini-Dressing. Das schmeckt nach aufwendiger Küche, steht aber in rund 20 Minuten auf dem Tisch.
Ofen-Kürbis-Bowl mit knusprigen Kichererbsen und Tahini
Zutaten für 2 Portionen
- ½ mittelgroßer Hokkaido-Kürbis
- 1 Dose Kichererbsen (ca. 240 g Abtropfgewicht)
- 150 g Feta
- ½ Granatapfel
- 2 EL Kürbiskerne
- 2 EL Olivenöl
- 1 TL Paprikapulver
- ½ TL Kreuzkümmel
- Salz und Pfeffer
- Frische Petersilie
- 2 EL Tahini (Sesammus)
- Saft einer halben Zitrone
- 1 TL Honig oder Ahornsirup
- 2–3 EL Wasser
- Eine kleine Knoblauchzehe, fein gerieben
Zubereitung
- Kürbis vorbereiten: Den Hokkaido waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Schale kann dranbleiben.
- Würzen und rösten: Die Kichererbsen abgießen, abspülen und trocken tupfen. Kürbis und Kichererbsen mit Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer vermischen. Im Airfryer bei 200 °C etwa 12–15 Minuten oder im Ofen bei 200 °C etwa 20–25 Minuten rösten. Zwischendurch einmal durchschütteln.
- Dressing anrühren: Tahini, Zitronensaft, Honig und Knoblauch verrühren. Nach und nach Wasser dazugeben, bis eine cremige Sauce entsteht. Mit Salz abschmecken.
- Anrichten: Kürbis und Kichererbsen auf zwei Teller verteilen. Feta darüberbröseln, Granatapfelkerne und Kürbiskerne darüberstreuen und das Dressing darübergeben.
- Finish: Mit frisch gehackter Petersilie garnieren und sofort servieren.
Wenn du noch Sauerteigbrot zu Hause hast, serviere es dazu und dippe es in das Tahini-Dressing. Wer es schärfer mag, gibt Chiliflocken über den Kürbis.
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