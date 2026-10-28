Rezepte
oe24

Blitzschnell

Das schnellste Kürbisrezept aller Zeiten rettet deinen Feierabend

L
von
Gebratener Butternutkürbis mit Grünkohl, Feta und Granatapfelkernen auf einem Blech.
© Getty Images
Keine Lust auf stundenlanges Kochen nach einem langen Tag? Dieses schnelle Kürbisrezept ist die perfekte Lösung für deinen Feierabend: Mit wenigen Zutaten zauberst du blitzschnell ein herbstliches Gericht, das nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch richtig was hermacht.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Herbst ist da und die Lust auf gemütliche Wohlfühlgerichte steigt – nur die Zeit zum Kochen fehlt oft. Dieses schnelle Kürbisrezept ist die perfekte Lösung für stressige Feierabende: Gerösteter Hokkaido trifft auf knusprige Kichererbsen, cremigen Feta, Granatapfelkerne und ein würziges Tahini-Dressing. Das schmeckt nach aufwendiger Küche, steht aber in rund 20 Minuten auf dem Tisch.

Ofen-Kürbis-Bowl mit knusprigen Kichererbsen und Tahini

Bunter Salat mit Kürbis, Rucola, Paprika, Käse, Granatapfelkernen und Kürbiskernen.
Kürbisrezept © Getty Images/Westend61

Zutaten für 2 Portionen

  • ½ mittelgroßer Hokkaido-Kürbis
  • 1 Dose Kichererbsen (ca. 240 g Abtropfgewicht)
  • 150 g Feta
  • ½ Granatapfel
  • 2 EL Kürbiskerne
  • 2 EL Olivenöl
  • 1 TL Paprikapulver
  • ½ TL Kreuzkümmel
  • Salz und Pfeffer
  • Frische Petersilie
  • 2 EL Tahini (Sesammus)
  • Saft einer halben Zitrone
  • 1 TL Honig oder Ahornsirup
  • 2–3 EL Wasser
  • Eine kleine Knoblauchzehe, fein gerieben

Zubereitung

  1. Kürbis vorbereiten: Den Hokkaido waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Schale kann dranbleiben.
  2. Würzen und rösten: Die Kichererbsen abgießen, abspülen und trocken tupfen. Kürbis und Kichererbsen mit Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer vermischen. Im Airfryer bei 200 °C etwa 12–15 Minuten oder im Ofen bei 200 °C etwa 20–25 Minuten rösten. Zwischendurch einmal durchschütteln.
  3. Dressing anrühren: Tahini, Zitronensaft, Honig und Knoblauch verrühren. Nach und nach Wasser dazugeben, bis eine cremige Sauce entsteht. Mit Salz abschmecken.
  4. Anrichten: Kürbis und Kichererbsen auf zwei Teller verteilen. Feta darüberbröseln, Granatapfelkerne und Kürbiskerne darüberstreuen und das Dressing darübergeben.
  5. Finish: Mit frisch gehackter Petersilie garnieren und sofort servieren.

Wenn du noch Sauerteigbrot zu Hause hast, serviere es dazu und dippe es in das Tahini-Dressing. Wer es schärfer mag, gibt Chiliflocken über den Kürbis.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Big Brother: Jessica versext TV-Knast

Neues Skoda-SUV: So gut wird der Kodiaq

US-Aussenminister Pompeo zu Gast in Österreich

Das schnellste Kürbisrezept aller Zeiten rettet deinen Feierabend

Das bringt die Steuerreform für Sie

Blitz-Rezept für den Herbst: So gelingt Lasagne aus dem Airfryer

Mit diesem Rezept werden Maroni im Airfryer VIEL besser als im Ofen

Ministerrat in Rom beschließt EuGH-Klage gegen Österreich

Stanley Tucci teilt geheimes Familienrezept seines Großvaters: Linguine con Topolini

Nicht aus Italien! Die Nudel kommt eigentlich aus ...