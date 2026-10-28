Das schnellste Kürbisrezept aller Zeiten rettet deinen Feierabend

Keine Lust auf stundenlanges Kochen nach einem langen Tag? Dieses schnelle Kürbisrezept ist die perfekte Lösung für deinen Feierabend: Mit wenigen Zutaten zauberst du blitzschnell ein herbstliches Gericht, das nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch richtig was hermacht.

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Der Herbst ist da und die Lust auf gemütliche Wohlfühlgerichte steigt – nur die Zeit zum Kochen fehlt oft. Dieses schnelle Kürbisrezept ist die perfekte Lösung für stressige Feierabende: Gerösteter Hokkaido trifft auf knusprige Kichererbsen, cremigen Feta, Granatapfelkerne und ein würziges Tahini-Dressing. Das schmeckt nach aufwendiger Küche, steht aber in rund 20 Minuten auf dem Tisch.

Ofen-Kürbis-Bowl mit knusprigen Kichererbsen und Tahini

Kürbisrezept © Getty Images/Westend61

Zutaten für 2 Portionen

½ mittelgroßer Hokkaido-Kürbis

1 Dose Kichererbsen (ca. 240 g Abtropfgewicht)

150 g Feta

½ Granatapfel

2 EL Kürbiskerne

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver

½ TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

Frische Petersilie

2 EL Tahini (Sesammus)

Saft einer halben Zitrone

1 TL Honig oder Ahornsirup

2–3 EL Wasser

Eine kleine Knoblauchzehe, fein gerieben

Zubereitung

Kürbis vorbereiten: Den Hokkaido waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Schale kann dranbleiben. Würzen und rösten: Die Kichererbsen abgießen, abspülen und trocken tupfen. Kürbis und Kichererbsen mit Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer vermischen. Im Airfryer bei 200 °C etwa 12–15 Minuten oder im Ofen bei 200 °C etwa 20–25 Minuten rösten. Zwischendurch einmal durchschütteln. Dressing anrühren: Tahini, Zitronensaft, Honig und Knoblauch verrühren. Nach und nach Wasser dazugeben, bis eine cremige Sauce entsteht. Mit Salz abschmecken. Anrichten: Kürbis und Kichererbsen auf zwei Teller verteilen. Feta darüberbröseln, Granatapfelkerne und Kürbiskerne darüberstreuen und das Dressing darübergeben. Finish: Mit frisch gehackter Petersilie garnieren und sofort servieren.

Wenn du noch Sauerteigbrot zu Hause hast, serviere es dazu und dippe es in das Tahini-Dressing. Wer es schärfer mag, gibt Chiliflocken über den Kürbis.