Ein Hoch aufs Brot

Der Welttag des Brotes wird am 16. Oktober gefeiert und rückt das Brot als Kulturgut mit seiner Vielfalt sowie das traditionelle Bäckerhandwerk in den Fokus.

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Knusprige Kruste, saftige Krume und ein Duft, der Erinnerungen weckt: Brot gehört für zu unserem kulinarischen Alltag. Zum Frühstück, als schnelle Jause oder beim gemeinsamen Abendessen begleitet es uns durch den Tag. hinter jedem Laib Brot stehen Wissen, Erfahrung und ein Gespür für Zutaten und Teig. Oft sind es über Generationen weitergegebene Rezepturen, die den Geschmack einer Region prägen - vom kräftigen Bauernbrot bis zum feinen Nussbrot.

Teigkultur

Aus Mehl, Wasser, Salz und einem Triebmittel entsteht eine Bandbreite an Geschmack und Konsistenz. Mildes Weizenbrot, kräftiges Roggenbrot, rustikales Bauernbrot oder Varianten mit Nüssen und Saaten: Jede Sorte hat ihren eigenen Charakter. Entscheidend sind neben den Zutaten auch Zeit, Teigführung und Backverfahren. Gerade Sauerteig braucht Geduld. Während er reift, entwickeln sich jene Aromen, die dem fertigen Brot seine besondere Note verleihen. Wie vielseitig Brot sein kann, zeigt sich auch beim Belegen. Butter und Schnittlauch reichen oft schon aus. Käse, Gemüseaufstriche oder geröstetes Gemüse machen aus einer Scheibe eine Mahlzeit.

Brot selber zu backen macht Freude

Für den Einstieg genügt ein einfaches Rezept mit Mehl, Wasser, Germ und Salz. Wichtig ist, dem Teig genügend Zeit zum Gehen zu geben. Man kann den Teig mit diversen Nüssen, Kürbis- und Sonnenblumenkernen, aber auch diversen Gewürzen verfeinern und so sein Lieblingsbrot selber kreieren. So wird jeder Laib zum Unikat und die Küche duftet wunderbar nach frischem Brot.

Vier Brote zum Verlieben

Diese Brotrezepte machen Lust aufs Selberbacken. Also ran an den Teig – jetzt wird’s richtig köstlich!

© StockFood

Roggenbrot

Zutaten für 1 Brot 750 g Roggenvollkornmehl und Mehl zum Arbeiten

100 g Natursauerteig

1 EL Salz Schwierigkeit: 3/3 Preis: 1/3 Zeit: 2 Std. Personen: 8

1. 400 g vom Mehl mit 600 ml lauwarmem Wasser und dem Sauerteig in einer Schüssel gut verrühren. Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 4 Stunden stehen lassen.

2. Anschließend das übrige Mehl und das Salz zugeben und alles gut verkneten. So lange kneten, bis der Teig eine feste, formbare Konsistenz hat (etwa 10 Minuten), nach Bedarf noch Mehl ergänzen.

3. Erneut in einer Schüssel abgedeckt ca. 1 Stunde ruhen lassen.

4. Dann den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche gut durchkneten und zu einem Laib formen. Gut bemehlen und in einen Gärkorb legen. Abgedeckt weitere 30 Minuten ruhen lassen.

5. Den Ofen auf 240 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein feuerfestes Schälchen mit Wasser mit in den Ofen stellen.

6. Das Brot vorsichtig aus dem Körbchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech stürzen. Im unteren Drittel im Ofen ca. 10 Minuten anbacken.

7. Das Wasser wieder herausnehmen und die Temperatur auf 200 °C herunterschalten.

8. Das Brot 60–70 Minuten fertig backen. Wenn sich das Brot beim Klopfen auf die Unterseite hohl anhört, ist es fertig, ansonsten weitere 5–10 Minuten backen und den Klopftest wiederholen.

9. Nach dem Backen auskühlen lassen.

© StockFood

Preiselbeer-Nussbrot

Zutaten für ein Backblech 1 Würfel Germ (42g)

1 TL Zucker

200 g Roggenmehl - Type 1150

200 g Dinkelmehl - Type 630

1 TL Salz

100 g Walnusskerne

100 g Preiselbeeren (Glas)

Mehl zum Arbeiten Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 55 Min. Personen: 6

1. Die Germ zusammen mit dem Zucker in ca. 200 ml lauwarmem Wasser auflösen. Das Mehl und das Salz in einer Schüssel mischen, das Germwasser dazuschütten und alles zusammen zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel kneten und in die Schüssel legen, mit einem Küchentuch abdecken und ca. 1 Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen.

2. Den Teig danach nochmals ca. 5 Minuten kräftig durchkneten. Die Walnusskerne grob hacken und zusammen mit den Preiselbeeren unter den Teig kneten. Auf einer bemehlten Fläche in der Größe des Backblechs ausrollen. Das Backblech mit einem Backpapier belegen und den Teig darauflegen. Nochmals mit einem Tuch abdecken und weitere ca. 15 Minuten gehen lassen.

3. Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen, eine feuerfeste Schale mit Wasser auf den Boden des Ofens stellen. Das Brot mit ein wenig lauwarmem Wasser bepinseln und mit etwas Mehl bestauben. Im Ofen ca. 40 Minuten backen und danach auskühlen lassen.

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Vollkornbrot mit Kürbiskernen

Zutaten für eine Kastenform 250 g Roggenvollkornmehl

100 g Weizenschrot

5 g Trockengerm

100 g Natursauerteig

50 g Rübensirup

100 g Magertopfen

2 TL Salz

120 g Kürbiskerne

50 g Leinsamen

50 g Sonnenblumenkerne

Pflanzenöl Schwierigkeit: 2/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 40 Min. Personen: 8

1. Das Vollkornmehl, den Schrot, die Germ, den Sauerteig, den Sirup, den Topfen und das Salz in eine Schüssel geben. Mit ca. 150 ml lauwarmem Wasser zu einem Teig verkneten. Abgedeckt etwa 2 Stunden ruhen lassen. Anschließend zwei Drittel der Kürbiskerne, die Leinsamen und die Sonnenblumenkerne unterkneten und abgedeckt nochmals ca. 1 Stunde ruhen lassen.

2. Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Backform mit Öl auspinseln.

3. Den Teig länglich formen und in die Form legen. Mit Öl bepinseln und mit den restlichen Kürbiskernen bestreuen. Mit dem Deckel verschließen und im Ofen ca. 70 Minuten backen.

4. Anschließend kurz in der Form abkühlen lassen, aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

© KI-generiert

Früchtebrot

Zutaten für ein Brot (10 x 30 cm) 200 g getrocknete Früchte (z. B. Marillen, Feigen, Rosinen, Zwetschken, Cranberrys)

150 g gemischte Nüsse

250 ml warmer, trockener Rotwein

500 g Mehl

1/2 Würfel Germ (21 g)

4 EL Kakao

1 Prise Salz

200 ml lauwarme Milch

120 g dunkle Schokolade

100 g Butter

1 Stk. Ei

75 g Zucker

1 EL Lebkuchengewürz

Mehl zum Arbeiten

Butter für die Form Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 45 Min. Personen: 8

1. Die Früchte grob zerteilen und in warmem Rotwein einweichen. Die Nüsse in einer heißen Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften, herausnehmen und grob hacken.

2. Mehl mit Kakao und Salz in einer Schüssel mischen, in die Mitte eine Mulde drücken, die Germ hineinbröckeln und mit 50 ml lauwarmer Milch verrühren. Mit etwas Mehl vom Rand bestäuben und zugedeckt an einem warmen Ort ca. 15 Minuten gehen lassen.

3. Die Schokolade grob hacken und über einem heißen, nicht kochenden Wasserbad schmelzen.

4. Butter mit Ei, Schokolade, Zucker, den Gewürzen und der restlichen Milch zu dem Vorteig geben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Bei Bedarf noch Milch oder Mehl zugeben und dann die Nüsse und gut abgetropften Früchte mit 3 EL Rotwein unterkneten.

5. Den Teig ca. 10 Minuten durchkneten und zugedeckt weitere 45 Minuten gehen lassen.

6. Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Aus dem Teig einen Laib formen und diesen in eine gebutterte Kastenform geben. Noch einmal 15 Minuten gehen lassen. Dann noch ca. 45–60 Minuten backen.

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