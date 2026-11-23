Thanksgiving wäre ohne Pumpkin Pie nur halb so festlich! Der amerikanische Kürbiskuchen-Klassiker überzeugt mit einer cremigen Füllung, feinen Gewürzen und knusprigem Mürbteig. Wir zeigen dir, wie du das herbstliche Dessert ganz einfach selbst backen kannst.

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Thanksgiving ohne Pumpkin Pie? In den USA gehört der würzige Kürbiskuchen zu den absoluten Klassikern des traditionellen Festessens. Mit einer cremigen Kürbisfüllung, Zimt und einer feinen Note Muskat schmeckt er wunderbar herbstlich und ist auch hierzulande eine köstliche Inspiration für die kalte Jahreszeit. Wir zeigen dir, wie du den amerikanischen Dessert-Klassiker ganz einfach selbst backen kannst.

Zutaten für eine Tarte- oder Springform (ca. 24 cm)

Kürbiskuchen mit Schlagobers © Getty Images

Für den Mürbteig:



•250 g Mehl

•125 g kalte Butter

•70 g Staubzucker

•1 Ei

•1 Prise Salz



Für die Kürbisfüllung:



•400 g Kürbispüree (am besten Hokkaido oder Butternuss)

•2 Eier

•150 ml Schlagobers

•120 g brauner Zucker

•1 TL Zimt

•½ TL gemahlener Ingwer

•¼ TL Muskat

•1 Prise Nelkenpulver

•1 TL Vanilleextrakt

•1 Prise Salz



Zum Servieren:



•Schlagobers

•Etwas Zimt

Zubereitung

1. Mürbteig vorbereiten: Mehl, Staubzucker und Salz vermischen. Die kalte Butter in kleinen Stücken dazugeben und mit dem Ei rasch zu einem glatten Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.



2. Kürbispüree zubereiten: Den Kürbis entkernen und in kleine Stücke schneiden. Hokkaido muss nicht geschält werden. Die Stücke bei 180 Grad im Backrohr etwa 20 bis 25 Minuten weich backen. Anschließend fein pürieren und abkühlen lassen. Für die Füllung 400 g davon abwiegen.



3. Füllung anrühren: Das Kürbispüree mit Eiern, Schlagobers und braunem Zucker verrühren. Zimt, Ingwer, Muskat, Nelkenpulver, Vanille und Salz hinzufügen. Alles zu einer cremigen Masse vermischen.



4. Pie zusammensetzen: Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Mürbteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in die gefettete Form legen. Einen kleinen Rand hochziehen und den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Die Kürbisfüllung gleichmäßig darauf verteilen.



5. Backen und abkühlen lassen: Den Pumpkin Pie etwa 45 bis 55 Minuten backen. Die Füllung darf in der Mitte noch leicht wackeln, sie wird beim Abkühlen fester. Anschließend vollständig auskühlen lassen und am besten noch einige Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.

In den USA wird Pumpkin Pie traditionell mit einem großzügigen Klecks Schlagobers serviert. Wer es besonders festlich mag, kann zusätzlich etwas Zimt darüberstreuen oder den Kuchen mit gehackten Pekannüssen dekorieren. Besonders gut schmeckt er leicht gekühlt oder bei Zimmertemperatur.