Zimt ist nicht gleich Zimt: Was der Unterschied ist und welche Sorte dir eher schadet?

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Sein warmes, würziges und leicht süßliches Aroma macht Zimt zu einem der beliebtesten Gewürze in der kalten Jahreszeit. Im Herbst finden wir ihn in unserem Pumpkin-Spice-Latte, zu Weihnachten gehört er in Lebkuchen und Spekulatius. Schon der Geruch von Zimt erinnert uns an Weihnachten, behaglich und warm. Auch in Porridges, Milchreis oder Granola ist Zimt sehr beliebt und kommt oft täglich zum Einsatz.

Kleine Zimtkunde

Seinen Geschmack verdankt Zimt ätherischen Ölen wie Zimtaldehyd. Dabei handelt es sich um den Hauptaromastoff der Zimtrinde. Zimtbäume sind in Sri Lanka (einst: Ceylon), Südwestindien, Madagaskar und den Seychellen sowie Südchina, Vietnam und Indonesien daheim. Als Gewürz werden Ceylon- und Cassia-Zimt verwendet.

Ceylon vs. Cassia

Cassia-Zimt (links) und Ceylon-Zimt (rechts). © Getty Images

Seine süßlichen Noten verdankt der Zimt auch Cumarinen, einem aromatischen Pflanzenstoff, der einen süßen, vanilligen Geruch hat. Allerdings kann Cumarin bei übermäßigem Verzehr die Leber schädigen. Laut EFSA liegt der tolerierbare Tageswert bei 0,1 mg Cumarin pro Kilogramm Körpergewicht.

Ein Teelöffel gemahlener Cassia-Zimt enthält sechs bis neun mg Cumarin. Das bedeutet: Eine erwachsene Person mit 60 kg kann sechs mg Cumarin pro Tag verzehren - also ungefähr einen gestrichenen Teelöffel. Ceylon-Zimt enthält nur rund 0,08 mg bis 0,75 mg Cumarin pro Teelöffel. Das ist deutlich weniger. Ein Teelöffel Ceylon-Zimt bleibt also weit unter dem empfohlenen Tagesgrenzwert.

Billig und schärfer

Dass uns trotzdem häufig Cassia-Zimt verkauft wird, liegt am Preis: Der etwas dunklere Cassia-Zimt schmeckt kräftiger, schärfer und ist vor allem billiger als Ceylon-Zimt, der ein feineres und süßlicheres Aroma hat. Wenn du Zimt sehr oft verwendest, solltest du also unbedingt auf die Sorte achten und zu Ceylon greifen. Kindern solltest du am besten ausschließlich Ceylon-Zimt geben, weil die Tagesgrenze bei Cassia-Zimt durch das geringere Gewicht schon sehr schnell erreicht werden kann.