Casino Bregenz schon wieder überfallen

Maskierter Mann erbeutete Bargeld und flüchtete mit Pkw

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag das Bregenzer Casino überfallen. Der maskierte Mann betrat kurz vor 2.00 Uhr früh die Spielbank und bedrohte Mitarbeitende mit einer Schreckschusswaffe. Er erbeutete einen Bargeldbetrag in bisher nicht bekannter Höhe und flüchtete dann, vermutlich mit einem Pkw, teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber und seinem Fahrzeug, auch im angrenzenden Ausland, blieb bisher erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder zu seinem Fluchtfahrzeug machen können, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg zu melden. Der Unbekannte ist laut der Täterbeschreibung etwa 1,85 Meter groß. Er trug schwarze Kleidung, sein Gesicht war vermummt. Das Casino Bregenz war bereits Anfang März Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Schweizer, wurde im Zuge einer Alarmfahndung noch in der Nähe des Tatorts gefasst.