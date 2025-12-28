Partylärm: 38-Jähriger griff zum Messer

Nach einer kurzen Flucht wurde er in der Wohnung seiner Mutter festgenommen.

Puchenau. Eine Party im Gemeindegebiet von Puchenau eskalierte am Samstagabend. Ein Anrainer wollte sich über den Lärm beschweren und zückte ein Messer, mit dem er Gäste bedrohte. Gegen 22.30 Uhr versuchte der 38-Jährige über einen Zaun auf das Veranstaltungsgelände zu gelangen. Dabei wurde er jedoch von den Anwesenden verscheucht. Er lief daraufhin davon und wurde von zwei Gästen bis zu einem Mehrparteienhaus verfolgt. Auf dem Weg dorthin bedrohte er die Opfer mehrmals, indem er mit dem Messer in der Hand auf sie zulief und Drohungen aussprach. Danach flüchtete er in den weitläufigen Häuserkomplex.

Bei der Durchsuchung der Gebäude durch die Schnelle Interventionsgruppe konnte zunächst keine Person angetroffen werden, auf die die Beschreibung passte. Zur Absicherung verblieb eine Gruppe der Bereitschaftseinheit bei der Feierlichkeit. Durch den Hinweis eines Bewohners gelang es schließlich, den 38-Jährigen auszuforschen - er befand sich in der Wohnung seiner Mutter. Den auffälligen Schal und ein passendes Küchenmesser fanden die Beamten in der Wohnung. Der 38-Jährige wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Bei seiner Einvernahme machte er von seinem Recht Gebrauch, nicht auszusagen.