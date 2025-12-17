Mann stößt Influencerin (25) von Balkon in den Tod

Eine junge Influencerin soll von ihrem eigenen Ehemann getötet worden sein, so die Polizei. Sie sprechen von einem Femizid. Der Mann soll die Frau nach einem gewalttätigen Streit vom Balkon im 10. Stock gestoßen haben.

Die Lifestyle-Bloggerin Maria Katiane Gomes da Silva starb in einem Wohnhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo, so "The Sun". Die Polizei verdächtigt ihren 40-jährigen Ehemann Alex Leandro Bispo dos Santos.

Wie die Polizei angibt, soll es zu einem heftigen Streit in der gemeinsamen Wohnung gekommen sein. Danach stürzte die Influencerin in den Tod. Rettungskräfte berichten, sie haben beim Eintreffen den Ehemann gesehen, wie er den leblosen Körper im Erdgeschoss hielt.

Überwachungsvideo belasten Ehemann

Laut dem Mann habe sich seine Frau selbst das Leben genommen. Doch die Überwachungsvideos werfen ein anderes Licht auf den Fall. Die Aufnahmen zeigen, wie Maria kurz vor ihrem Tod körperlich angegriffen wurde.

Es soll zu Schlägen im Parkhaus und Gewalt im Aufzug gekommen sein, so die Polizei. Alex habe Maria am Hals gegriffen. Die 25-Jährige versuchte sich noch an die Aufzugstür zu klammern, als sie hinausgezogen wurde.

Zog wegen der Karriere nach São Paulo

Kurz danach soll es zu ihrem Tod gekommen sein. Rund eine Minute später betritt ihr Mann allein den Aufzug. Drinnen bricht er zusammen und hält seinen Kopf in den Händen.

Neun Tage nach dem Vorfall wurde Alex von der Polizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Femizids.

Maria stammte aus dem brasilianischen Bundesstaat Ceará, rund 3000 Kilometer nördlich von São Paulo. Sie wollte in der 12-Millionen-Metropole ihre Karriere weiterbringen. Die Influencerin spezialisierte sich auf Inhalte rund um Make-up, Reisen und Wellness.