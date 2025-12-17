Alles zu oe24VIP
Kanzler-Rede

Merz: Deutschland ist "kein Spielball von Großmächten"

17.12.25, 16:08
"Dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird"  

Deutschland und die EU sollen nach dem Willen von Kanzler Friedrich Merz in einer sich ändernden Weltordnung eine zentrale Rolle spielen. "Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird", betonte der deutsche Regierungschef bei einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir sind kein Spielball von Großmächten."

Der Christdemokrat versicherte, dass man die bevorstehenden Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen könne: "Wir wollen und wir müssen selbst ein handelnder Akteur bleiben, der für seine Interessen und seine Werte mit Entschiedenheit und Durchsetzungskraft einsteht", betonte Merz und äußerte die Überzeugung: "Das können wir auch."

