Autofahrer ging nach Frontalcrash ins Lokal

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, besuchte der 58-Jährige ein Lokal.

Lokalbesuch nach Frontalcrash: Ein 58-jähriger Pkw-Lenker ist Samstagabend auf einer Landesstraße in Bregenz in Vorarlberg beim Fahrstreifenwechsel von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne sowie zwei Fahnenmasten kollidiert.

Der Mann, der keinen Führerschein besaß, setzte jedoch seine Fahrt fort, stellte dann sein stark beschädigtes Auto ab und begab sich in ein nahe gelegenes Gasthaus.

Er wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, auch Laterne und Fahnenmasten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der 58-Jährige verweigerte den Alkotest. Mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz würden folgen, informierte die Polizei.