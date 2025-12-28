Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bier Bar
© Getty/Symbolbild

Pkw kaputt

Autofahrer ging nach Frontalcrash ins Lokal

28.12.25, 13:27
Teilen

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, besuchte der 58-Jährige ein Lokal. 

Lokalbesuch nach Frontalcrash: Ein 58-jähriger Pkw-Lenker ist Samstagabend auf einer Landesstraße in Bregenz in Vorarlberg beim Fahrstreifenwechsel von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne sowie zwei Fahnenmasten kollidiert.

Der Mann, der keinen Führerschein besaß, setzte jedoch seine Fahrt fort, stellte dann sein stark beschädigtes Auto ab und begab sich in ein nahe gelegenes Gasthaus.

Er wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, auch Laterne und Fahnenmasten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der 58-Jährige verweigerte den Alkotest. Mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz würden folgen, informierte die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden