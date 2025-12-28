Alles zu oe24VIP
Auto gegen Zug in Ebensee
© FF Ebensee

In Ebensee

82-Jähriger war unter geschlossenen Schranken auf Bahnübergang gefahren

28.12.25, 09:18 | Aktualisiert: 28.12.25, 14:39
Teilen

Der Pensionist war nicht alkoholisiert. 

Ebensee. Ein 82-jähriger Oberösterreicher ist am Samstag in Ebensee (Bez. Gmunden) mit seinem Pkw auf einem Bahnübergang mit einem Zug kollidiert. Weder der Pensionist noch der Lokführer und die rund 200 Fahrgäste wurden laut Polizei bei dem Unfall um 17.00 Uhr verletzt. Augenzeugen berichteten, dass der Autolenker mit überhöhter Geschwindigkeit unter den bereits geschlossenen Schranken auf den Bahnübergang gefahren war.

Auto fuhr trotz Schranken gegen Zug
© FF Ebensee

Vor der Kollision war der Autofahrer auf der Almhausstraße in Richtung Solvaystraße unterwegs. Er geriet mit dem Wagen auf die linke Fahrbahnseite und beschädigte einen Gartenzaun. Dennoch setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Anschließend kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Zug. Der 82-Jährige wurde vorsorglich ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Er war nicht alkoholisiert.

