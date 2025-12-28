Alles zu oe24VIP
Er lallte stark

Mit 2 Promille in Traktor in Oberösterreich eingeschlafen

28.12.25, 11:27 | Aktualisiert: 28.12.25, 14:40
Polizisten weckten 40-Jährigen. Selbst nach dem Schlafen konnte er sich nicht selbstständig auf den Beinen halten. 

Eidenberg. Ein betrunkener Oberösterreicher ist am Samstagabend auf dem Sitz seines Traktors eingeschlafen. Polizisten entdeckten das hell beleuchtete Fahrzeug, das mitten auf einer Straße in der Gemeinde Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) stand. Auf einem angehängten Kipper lagen zwei Siloballen.

Die Beamten weckten den 40-Jährigen. Er lallte und konnte sich nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten. Ein Alkotest ergab 2,02 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

