Feuer in Seegrotte Hinterbrühl ausgebrochen

Mehrere Atemschutztrupps waren im Schaubergwerk im Einsatz.

In der Seegrotte Hinterbrühl (Bezirk Mödling) ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Fünf Feuerwehren rückten aus. Mehrere Atemschutztrupps suchten nach dem Brandherd, teilte das Bezirkskommando mit. Teile des Schaubergwerks waren verraucht.

© Bezirksfeuerwehrkommando Mödling

Es seien keine Personen in Gefahr, hieß es. Der Einsatz war am Nachmittag noch im Gange, aufgrund der langen unterirdischen Gänge handelt es sich laut Feuerwehr um langwierige Arbeiten.

Mögliche Akkuexplosion als Ursache

Die Ursache für den Brand stand vorerst nicht fest. Das ehemalige Gipsbergwerk mit einem Labyrinth aus Stollen und Gängen sowie Europas größtem unterirdischen See ist ganzjährig für Besucher geöffnet. Vor Ort wurden verschmorte Akkus von Werkzeugen aus dem Schaubergwerk gebracht, hieß es vom Bezirkskommando auf Anfrage - laut Medienberichten wird von einer Akkuexplosion ausgegangen.