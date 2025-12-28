Großeinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf

Am Sonntagvormittag ist es am Reisenbauer-Ring in Wiener Neudorf zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind die Helfer am Sonntagvormittag im Großeinsatz gestanden. Rund 150 Mitglieder von mehreren Feuerwehren rückten aus, sagte Philipp Gutlederer von Notruf NÖ zur APA. Zahlreiche Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Der Brand sei "unter Kontrolle", berichtete die örtliche Feuerwehr. Vier Personen wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich ins Spital gebracht.

© Thomas Lenger/Monatsrevue

Die Flammen waren aus vorerst unbekannter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Neben der Feuerwehr standen über 30 Mitglieder des Roten Kreuzes mit neun Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen im Einsatz - darunter auch der Katastrophenhilfsdienst und Kriseninterventionsteams. Weiters wurde vorübergehend ein Evakuierungsbus der Wiener Berufsrettung angefordert.

© Thomas Lenger/Monatsrevue

Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr durchsuchten die Wohnungen. Aufgrund der Kälte und des Windes wurden die in Sicherheit gebrachten Personen in umliegenden Gebäuden untergebracht, berichtete Gutlederer. 26 Personen wurden laut Kellner vom Roten Kreuz in einem Kindergarten betreut. Der Großteil der Bewohner überstand den Brand unbeschadet. Vier Personen wurden zur Kontrolle bzw. mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Dabei dürfte es sich um Leichtverletzte handeln.