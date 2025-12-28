Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Großeinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf
© Thomas Lenger/Monatsrevue

Mehrere Verletzte

Großeinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf

28.12.25, 12:14
Teilen

Am Sonntagvormittag ist es am Reisenbauer-Ring in Wiener Neudorf zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden.  

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind die Helfer am Sonntagvormittag im Großeinsatz gestanden. Rund 150 Mitglieder von mehreren Feuerwehren rückten aus, sagte Philipp Gutlederer von Notruf NÖ zur APA. Zahlreiche Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Der Brand sei "unter Kontrolle", berichtete die örtliche Feuerwehr. Vier Personen wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich ins Spital gebracht.

Großeinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf
© Thomas Lenger/Monatsrevue

Die Flammen waren aus vorerst unbekannter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Neben der Feuerwehr standen über 30 Mitglieder des Roten Kreuzes mit neun Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen im Einsatz - darunter auch der Katastrophenhilfsdienst und Kriseninterventionsteams. Weiters wurde vorübergehend ein Evakuierungsbus der Wiener Berufsrettung angefordert.

Großeinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf
© Thomas Lenger/Monatsrevue

Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr durchsuchten die Wohnungen. Aufgrund der Kälte und des Windes wurden die in Sicherheit gebrachten Personen in umliegenden Gebäuden untergebracht, berichtete Gutlederer. 26 Personen wurden laut Kellner vom Roten Kreuz in einem Kindergarten betreut. Der Großteil der Bewohner überstand den Brand unbeschadet. Vier Personen wurden zur Kontrolle bzw. mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Dabei dürfte es sich um Leichtverletzte handeln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden