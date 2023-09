Wels in der Nacht erkunden - ab jetzt wieder Führungen erleben

Mystische und spannende Geschichten begleiten die Nachtwächter schon seit dem Mittelalter. Am 15. September um 19:00 Uhr führt der Nachtwächter wieder durch die Welser Innenstadt und nimmt Begeisterte mit auf seine Tour durch die gespenstischen Gassen.

Wels. Die Nachtwächters sind wieder in Wels unterwegs: Ab 15. August nehmen sie Interessierte wieder durch die Welser Innenstadt mit auf ihre Tour durch die Nacht. In den gespenstischen Gassen wird bei Kerzenschein im Mondlicht die Geschichte der Stadt erzählt und allerlei Mystisches ausgepackt. Der Nachtwächter, der stilecht gewandet und mit Hellebarde, Horn und Laterne ausgestattet ist, erzählt im Schein der Laterne gespenstische und abenteuerliche Geschichten von früher und heute und zieht die Zuhörer mit Sagen und Legenden in seinen Bann. Tickets sind in der Wels Info am Stadtplatz 44 ab vier Euro erhältlich. www.wels.at/fuehrungen.