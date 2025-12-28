Waldbrand in Innsbruck: Bub (12) für Feuer verantwortlich

Ein 12-Jähriger meldete sich mit seinem Vater bei der Polizei und sagte, dass er für den Brandausbruch auf der Nordkette bei Innsbruck verantwortlich sei.

Innsbruck. Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, steht nunmehr offenbar die Ursache für den Ausbruch des Feuers fest. Ein Zwölfjähriger kam am Sonntag mit seinem Vater zu einer Innsbrucker Polizeiinspektion und teilte mit, dass er dafür verantwortlich sei. Er habe am Samstag auf einer Wanderung mit seiner Familie einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet, worauf sich ein Wiesenbrand entwickelte.

Man habe sofort versucht, die Flammen zu löschen, was jedoch aufgrund der Trockenheit, des hohen Grasbewuchses sowie der Steilheit des Geländes nicht gelungen sei, schilderte die Polizei die Aussagen von Vater und Sohn. Daraufhin setzte der Vater den Feuerwehrnotruf ab. Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung habe sich die Familie schließlich vom Brandort entfernt. Bereits vorher habe der Bub auf der Wanderung vereinzelt pyrotechnische Gegenstände gezündet. Nach Abschluss der Ermittlungen werde ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet, hieß es von der Exekutive.

Löscharbeiten dauern an

Unterdessen waren am Sonntag die Löscharbeiten wieder aufgenommen worden. Am frühen Nachmittag war das Feuer weiter unter Kontrolle, die Einsatzkräfte waren aber nach wie vor mit dem Löschen einer "Vielzahl an Glutnestern" beschäftigt, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Ein endgültiges "Brand aus" noch am Sonntag werde es nicht geben. "Das wird sich auf jeden Fall nicht ausgehen", erklärte Wimmer. Somit werden auch noch am Montag Nachlöscharbeiten durchgeführt werden müssen. Es handle sich schließlich um ein aufwendiges Prozedere, erläuterte der erfahrene Feuerwehrmann. Denn die Glutnester müssten zunächst aus dem Waldboden gegraben werden, um sie dann einzeln zu löschen. Indes waren neben jenen am Boden - rund 140 Feuerwehrleute befanden sich an Ort und Stelle - auch die Helfer aus der Luft weiter im Einsatz: Zwei Polizeihubschrauber und zwei Agusta Bell 212 "AB212" des Bundesheeres flogen hoch über der Tiroler Landeshauptstadt und bekämpften aufflackernde Glutnester.

Der Assistenzeinsatz war auf Anforderung der Landeswarnzentrale Tirol erfolgt, hieß es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums. Der Agusta Bell 212 ist laut Bundesheer ein mittlerer Transporthubschrauber mit zwei Triebwerken und einem Kufenlandegestell. Er kann bis zu 14 Personen transportieren. Eine Seilwinde und ein Außenlasthaken ermöglichen vielfältige Einsätze, auch bei der Waldbrandbekämpfung. Der Hubschrauber erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 162 km/h, hat eine Reichweite von 420 Kilometern und kann rund 1.000 Kilogramm Löschwasser aufnehmen.

Am Samstag noch kein "Brand aus"

Betroffen war ein bewaldeter, sehr steiler Berghang in einem schwer zugänglichen Gebiet im Bereich "Tobl" östlich der Höttinger Alm und südwestlich der Seegrube auf rund 1.400 Metern Höhe. Verletzt wurde niemand, auch Infrastruktur kam nicht zu Schaden. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit am Samstag war der Brand unter Kontrolle gebracht und eingedämmt worden. Aufgrund der Dunkelheit wurden die Löscharbeiten dann am frühen Abend unterbrochen und Sonntagfrüh fortgesetzt.

Unterdessen galt am Sonntag ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot für die Bereiche nördlich des Planötzenhofes, nördlich des Gramartbodens, nördlich des Rastlbodens und für den direkten Bereich des Gramartbodens, teilte die Stadt Innsbruck mit. Auch die Wanderwege auf der Nordkette blieben vorerst großräumig gesperrt.