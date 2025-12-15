68-jähriger Drogenlenker gestoppt

In Fischamend ist ein Drogenlenker mit falschem Führerschein gestoppt worden.

Unter Drogeneinfluss und mit einem gefälschten bosnischen Führerschein im Gepäck ist ein 68-Jähriger am Sonntag mit seinem Kfz auf der Ostautobahn (A4) unterwegs gewesen. Der Serbe wurde nach Polizeiangaben vom Montag auf dem Rastplatz Fischamend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) angehalten und aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann trotz eines bestehenden Waffenverbots ein Messer bei sich trug. Nun folgen Anzeigen.

Gefälschte bosnische Fahrlizenz

Das Fahrzeug des 68-Jährigen war Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat am Sonntagnachmittag wegen einer defekten Kennzeichenbeleuchtung aufgefallen. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle kristallisierte sich heraus, dass dem Serben sein österreichischer Führerschein kürzlich abgenommen worden war. Die gefälschte bosnische Fahrlizenz und das Messer wurden sichergestellt. Der 68-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.