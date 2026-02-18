„Ich will mehr vom Leben!“ - Ansturm auf BFI Wien Weiterbildungstag erwartet

Viele Vorteile gibt es am 19. Februar beim BFI Wien Weiterbildungstag: Bildungsberatung, kostenlose Bewerbungsfotos, Impulstalks, Kinderbetreuung und 200-Euro-Gutschein - Eintritt frei.

Wer träumt nicht davon? Ein Job, der wirklich Spaß macht, mehr Gehalt und die Karriereleiter ganz nach oben. Doch oft fehlt der entscheidende Anstoß. Damit ist jetzt Schluss! Unter dem motivierenden Motto „Ich will mehr vom Leben“ lädt das BFI Wien am 19. Februar (14:00 bis 19:30 Uhr) zum großen Weiterbildungstag.

Die BFI-Zentrale im 3. Bezirk am Alfred-Dallinger-Platz 1 verwandelt sich dann in einen Hotspot für alle, die beruflich durchstarten wollen.

Rundum-Sorglos-Paket mit Kinderbetreuung

Das Beste vorab: Der Eintritt ist komplett frei! Damit Mama und Papa in Ruhe an ihrer Zukunft basteln können, wurde auch an die Kleinsten gedacht. Während die Eltern sich beraten lassen, gibt es für die Kids eine professionelle Betreuung mit Basteln, Malen und Experimenten.

Profi-Look für den Traumjob: Vergessen Sie verwackelte Selfies! Vor Ort gibt es kostenlose Bewerbungsfotos. Damit das Lächeln perfekt sitzt, sorgt eine Profi-Visagistin für das passende Styling.

Beratungs-Power: Expertinnen und Experten vom BFI, waff und der Arbeiterkammer klären direkt vor Ort die brennendsten Fragen: Welche Ausbildung passt zu mir? Und wer bezahlt das Ganze? (Stichwort: Förderungen!).

Action & Wissen: In spannenden „Powersessions“ lernen Sie, wie man Teams führt oder bei Präsentationen die Nerven behält. Sogar ein Kurs zum Erkennen von „Fake News“ steht auf dem Programm.

Exklusive Boni: 200 Euro geschenkt

Besucher können an diesem Tag richtig absahnen. Wer sich für einen Kurs entscheidet, kassiert einen Messerabatt von satten 200 Euro (ab einem Kurswert von 650 Euro). Als Draufgabe wartet ein Gewinnspiel mit Preisen, die sich sehen lassen können: Von Thermengutscheinen über Pratercards bis hin zu Kindle E-Book Readern.

„Berufliche Entwicklung beginnt mit einer guten Entscheidung“, so BFI Wien-Chef Franz-Josef Lackinger. „Unser Weiterbildungstag zeigt, wie wir Menschen dabei unterstützen, ihre Stärken in echte Chancen zu verwandeln.“