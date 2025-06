Linz bekommt in Kürze einen Mega-Aquapark

Vom Schließfach am See bis zum neuen Aquapark.

Linz. Gute Nachrichten für alle, die im heurigen Sommer ihre Freizeit an einem der beliebten Linzer Badeseen verbringen möchten: Erstmals stehen in der Badesaison 2025 kostenlose Schließfächer für die Wertsachen der Badegäste zur Verfügung.

Neuer Aquapark. Die Linz AG eröffnet am 26. Juni um 11.30 Uhr offiziell den neuen Aquapark am Pichlinger See in Linz-Pichling mit einer Party und gratis Eis solange der Vorrat reicht. Auf 1.800 m² warten 28 schwimmende Attraktionen darauf, erkundet zu werden: Klettern, rutschen, springen, planschen – und den Sommer in vollen Zügen genießen.

Günstiger Schwimmkurs. Das Land OÖ fördert erstmals Kinder-Schwimmkurse mit 120.000 Euro für 18 Kurse. Die Kurse in den Sommerferien richten sich an Nichtschwimmer im Alter von sechs bis zehn Jahren mit einem Selbstbehalt von 25 Euro. Die Initiative betont die Bedeutung von Schwimmen für die Sicherheit und Unfallprävention.

Splashtival . Das neue Event „Splashtival – Your Electronic Day at the Pool“ verwandelt am Samstag, 12. Juli, 10 bis 21 Uhr, das Linzer Parkbad zur großen Partyzone für Liebhaber elektronischer Musik.