Wir machen es fast alle - aber ist es auch okay, das Backpapier ein zweites oder sogar drittes Mal zu nutzen?

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Jetzt hat der Backofen wieder Hochsaison! Die Keks-Saison läuft gerade an. In fast jedem Haushalt wandern jetzt Vanillekipferl, Lebkuchen und Linzeraugen ins Rohr. Dabei verbrauchen wir nicht nur Butter, Mehl und Zucker in rauen Mengen, auch das Backpapier geht weg wie nix.

Ein Bogen Backpapier für alles?

Backprofis verwenden mehrere Bleche: Wenn das eine aus dem Ofen kommt, wandert das nächste hinein. Und mit ihm natürlich ein Bogen Backpapier. Aber ist es wirklich jedes Mal ein frisches Backpapier? Hand aufs Herz: Die meisten verwenden einen Bogen für mehrere Ladungen Kekse.

Backpapier mehrmals verwenden: ja oder nein?

Die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, das Backpapier immer wieder zu verwenden, haben sich viele noch gar nicht gestellt - oder verdrängen sie lieber. Darf man es denn? Die Antwort lautet: Ja, aber ...

Erst einmal solltest du wissen, dass du das Backpapier nicht zu oft verwenden solltest. Und: Es kommt darauf an, was du bäckst. Zwei- bis dreimal ist beim Backen von Keksen, Kuchen und Gebäck völlig in Ordnung, dann ist das Ende der Lebensdauer erreicht, und du solltest zu einem frischen Bogen greifen.

Wenn du nur trockene Lebensmittel ins Rohr schiebst, die du bei niedrigen Temperaturen bäckst, kannst du es sogar noch öfter verwenden.

Dann musst du es wegwerfen

Es gibt aber auch Warnzeichen, die dich darauf hinweisen, dass es mit diesem Stück Backpapier vorbei ist: Wenn es stark verschmutzt ist, Teig- oder Speisereste daran haften, es fettig oder eingerissen ist, kommt es in den Müll. Auch wenn es sich schon dunkelbraun bis schwarz verfärbt, darfst du das Backpapier nicht weiterverwenden. Auch wenn es bereits spröde oder brüchig wird, gönn dir einen frischen Bogen.

Wenn du sehr viel bäckst, investiere stattdessen in Dauerbackfolien oder Silikon-Backmatten. Die kannst du immer wieder verwenden - mit gutem Gewissen.